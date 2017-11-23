Цитата: elektron:

И сколько таких? А сколько тех, кто на последние гроши свою жизнь обеспечить пытаются.

Я не пойму, что значит на последние гроши?

На фото молодые здоровые люди,что или кто мешает им зарабатывать себе на жизнь?

Кто вообще сказал что главная цель в жизни и основа благополучия-это высшее образование?

Зачем и дальше плодить никому не нужным экономистов финансистов и т.д когда в стране не хватает специалистов в области обычных рабочих профессий?

Иди на стройку кафельщиком ,отделочником кем угодно осваивай профессию,а на заработанные деньги можешь учиться на кого хочешь и получать высшее образование.Зато в будущем не пропадешь не получиться стать банкиром и сидеть в офисе,будешь электриком на жизнь зарабатывать.

Просто-это же тяжело,проще сказать маме хочу высшее,ходить в бесплатную столовку,а потом с никому ненужным дипломом и дальше на шее у родителей сидеть.