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§ NG.kz
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 ноября в честь Международного дня студента в Актобе открыли бесплатную столовую для молодёжи, грызущей гранит науки. Местный предприниматель Ербол Байжаркинов решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счёт на благотворительных началах.
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§ 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так кто купил, теперь ещё и за перевод на латиницу платить будут

У нас это так..
Каждый, каждый кто хоть на миллиграмм выучил часть Ютьюба, мнит себя профессионалом..
А потому им латинница никак не помешает, это даже добавит им профессионализма что ли..
Хотя мне, как русскоязычному на все это по фик, это же не для нас, советских вымирающих динозавров делается..
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§ 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше, хотел в Германию сорваться, когда накоплю 100 тысяч баксов..
Ну накопил..
Потом подумал, мне как русскоязычному лентяю, который не хочет учить языки, там делать нечего..
Ну и остался тут..
Германия это моя давняя мечта..
Так и тут..
Мне как русскоязычному, пофик на всех..
Меня никто не принуждает к латиннице, не заставляет ее учить..
Просто подождут как я отомру и все..
А потому зачем и мне и им нервы тратить?
Пусть детишки смотрят в Свое будущее и делают то, что им велят, как когда то делали мы, изучая гимн Советского Союза по посленей облошки в тетратке по математике..
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
выучил часть Ютьюба, мнит себя профессионалом

Марик, я тебе один хороший вещь скажу, только ты не обижайся.
Ну нельзя быть таким злопамятным. Забудь ты уже И "солянку для беременных" и "ютуб" забудь. Жить нужно сегодня и прощать уметь не только упрощает, но и улучшает жизнь. Смотри вперёд и всё будет хорошо! Я думаю ты сумеешь, перейти и этот рубеж.

[Исправлено: elektron, 23.11.2017 - 19:30]
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5574
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.11.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму зачем и для чего?
На фото сидят молодые здоровые лбы,они что не могут сами себе на пропитание заработать?
У них руки ноги, на месте ну не инвалиды ведь слава богу.
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На фото сидят молодые здоровые лбы,они что не могут сами себе на пропитание заработать?

Ну вообще то у студентов, если они таковыми являются, всё время на учёбу уходить должно ;-)
Да было у нас одно место на троих делили, сторожем на стройке. На большее сил не хватало. Хотя времена меняются...
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5574
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.11.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну вообще то у студентов, если они таковыми являются, всё время на учёбу уходить должно
Да было у нас одно место на троих делили, сторожем на стройке. На большее сил не хватало. Хотя времена меняются...

Времена действительно меняются,это в СССР наверно надо было учиться,а сейчас не учатся а

Вообще если огромное желание учиться то можно пойти на работу ,а учиться заочно результат всё равно будет одинаковый ,получат диплом который никому нафик не нужен.
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вообще если огромное желание учиться то можно пойти на работу

Вопрос кем, без образования и за какие деньги, если только жить с родителями :-x Цитата:
Добринцофф:
результат всё равно будет одинаковый ,получат диплом который никому нафик не нужен.

Ну если об этом речь, то это совсем другая тема. Хотя и очень жаль, если так и на самом деле дела обстоят?

тогда для чего вообще образование создано и нужно?
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§ 112
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 01:34
Комментарий проходит проверку.
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5574
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.11.17 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вопрос кем, без образования и за какие деньги,

Тут главное желание,есть куча людей с высшим образованием так и не устроившихся по специальности,а есть такие которые и без образования находят работу,но начинать свой жизненный путь с бесплатных обедов в любом случае не есть хорошо.
Да и не такие они бедные студенты, у большинства есть родители которые оплачивают им у и учёбу и питание и проживание,а сэкономленные на халявных обедах деньги это лишний повод для гулянок и не больше.
Кстати следуя народной мудрости ,что от добра добра не ищут,в скором времени предприниматель ещё и сволочью окажется,потому-что суп это баланда какая-то,а котлеты не понятно из чего сделаны.
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да и не такие они бедные студенты, у большинства есть родители которые оплачивают им у и учёбу и питание и проживание,

И сколько таких? А сколько тех, кто на последние гроши свою жизнь обеспечить пытаются.
Не вижу ничего плохого. Вопрос, как уже "Медный" ставил в другом. Не уверен, что в Казахстане все такие зажиточные, тем более студенты. Некоторые (из родителей) отпуск себе толком позволить не могут. Сомнения одолевают однако ;-)
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разорит чувак со своей бесплатной столовкой для студентов соседние "закусочные" и делов то!
А дальше дело техники. ;-) Расширение бизнеса уже по установленной программе. Хотя надеюсь, это ни есть цель, такого благого дела. 8-)
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5574
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.11.17 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И сколько таких? А сколько тех, кто на последние гроши свою жизнь обеспечить пытаются.

Я не пойму, что значит на последние гроши?
На фото молодые здоровые люди,что или кто мешает им зарабатывать себе на жизнь?
Кто вообще сказал что главная цель в жизни и основа благополучия-это высшее образование?
Зачем и дальше плодить никому не нужным экономистов финансистов и т.д когда в стране не хватает специалистов в области обычных рабочих профессий?
Иди на стройку кафельщиком ,отделочником кем угодно осваивай профессию,а на заработанные деньги можешь учиться на кого хочешь и получать высшее образование.Зато в будущем не пропадешь не получиться стать банкиром и сидеть в офисе,будешь электриком на жизнь зарабатывать.
Просто-это же тяжело,проще сказать маме хочу высшее,ходить в бесплатную столовку,а потом с никому ненужным дипломом и дальше на шее у родителей сидеть.
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