Ося Re: Когда дома на мокром месте... #35







Отправлено: - 00:13 Собственникам в суд коллективным заявлением подавать только на Заказчика. А Заказчик это тот, кому выделена земля под строительство. Заказчик обязан сам разбираться или тоже через суд кто виноват и за чей счет будут произведены работы. Не захочет разбираться, суд вынесет решение, что Заказчик сам, за свой счет будет производить работы. Сначала конечно надо нанять профессиональную экспертизу состояния дома, а лучше что бы её назначили через суд. И под лежачий камень вода течет, больше активности.