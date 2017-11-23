112 Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе #16





(Пользователи) Сообщений: 7324

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:39 Раньше, хотел в Германию сорваться, когда накоплю 100 тысяч баксов..

Ну накопил..

Потом подумал, мне как русскоязычному лентяю, который не хочет учить языки, там делать нечего..

Ну и остался тут..

Германия это моя давняя мечта..

Так и тут..

Мне как русскоязычному, пофик на всех..

Меня никто не принуждает к латиннице, не заставляет ее учить..

Просто подождут как я отомру и все..

А потому зачем и мне и им нервы тратить?

Пусть детишки смотрят в Свое будущее и делают то, что им велят, как когда то делали мы, изучая гимн Советского Союза по посленей облошки в тетратке по математике..