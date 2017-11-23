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§ NG.kz
Плохой сервис в Ао Казпочта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день, зашел в казпочту центральную, не работает система выдачи талонов у них, очередь порядка 30 человек почти недвижется, очень медленно идет обслуживание клиентов, сотрудники ходят расслабленые. Простоял порядка часа и ушел так и не дождался.
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§ Victor Yang
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудники ходят расслабленые

А как они должны напрягаться? Советую зайти в какое-нибудь маленькое отделение в субботу. Это где один сотрудник и одна очередь - и за ком.услуги оплатить (преимущественно пенсионеры), и посылку получить.
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Хохол
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как они должны напрягаться? Советую зайти в какое-нибудь маленькое отделение в субботу. Это где один сотрудник и одна очередь - и за ком.услуги оплатить (преимущественно пенсионеры), и посылку получить.


генеральный директор акимата, в смысле кгб, приступил.
к писанине. и контролю .

§ сайлау курманов
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то хотел оплатить пенсионные , сотрудница на отрез заявила чтобы принес ксивы на всех сотрудников в оригинале , предъявляю квиток прежних оплат где черным по белому есть все данные своих сотрудников , все равно не берет. Тогда вышел на улицу , звонком предупредил свою работницу чтобы та отругала сотрудницу почты якобы от лица их руководства. Захожу обратно требую номер областного руководства, демонстративно набираю на телефоне и предъявляю заведующей сия заведения , та сперва пыталась что то сказать , потом побледнела и молча схватила мои бумаги и быстро провела платежку , я рассчитался и откланявшись ретировался.
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Хохол
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 09:52
Комментарий удален модератором.

Survivor
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше точно не стало

Х
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Та же картина и в городских отделениях. После ремонта в отделении на Абая 16 не работает система выдачи талонов, которая была до этого, операторы работают сверхмедленно, по полчаса на клиента, постоянно ссылаются на загрузку-перезагрузку системы и др. Нередко работает один оператор, другие окна ( их около 5 ) просто закрыты, зачем их оборудовали - непонятно.

§ LaQosta
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
LaQosta


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 23.11.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Та же картина в отделении №3, как впрочем и в других отделениях города. Время ожидания на оказание услуг от получаса и до окончания терпения у клиента (индивидуально), т.к. правильно выше было сказано как правило работает 1 окно. Вчера в отделении №3 отказались дать информацию о тарифах на отправку почтовых отправлений, так как в здании ремонт и это веский аргумент не предоставлять информацию прописанную в п. 8 Правил оказания услуг почтовой связи. Безусловно, в 21 веке всю информацию можно узнать через интернет, но на сайте Post.kz информация тоже отсутствует, есть информация только о тарифах EMS. Постоянное недовольство клиентов АО "Казпочта" в очереди, отсутствие сервиса и отсутствие обратной связи вот с чем приходится сталкиваться практически каждому кто обратился в любое отделение
Казпочты нашего города. Но ничего "пипл хавает". Всем приятного аппетита :-)
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§ сайлау курманов
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 13:24
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 13:46
Комментарий удален модератором.

Рустем
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! Уважаемые клиенты к скорейшему времени мы улучшим сервис, и Вам не придется затрачивать Ваше драгоценное время.

Читатель 1
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже давно плю... (не обращаю внимание) на работу почты...как был отстой всю жизнь, так и останется. Лучше минимизировать контакты с этой организацией)))

§ peshexod
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3287
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.11.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так уже месяца два, позорники.
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