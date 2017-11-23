/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновником аварии на улице Карбышева в Костанае, в результате которой вечером 21 октября столкнулись полицейский УАЗ, ВАЗ 21093 и «мазда», пытались сделать 25-летнего водителя «девятки» Бахтияра НУРМАГАНБЕТОВА.
Читать новость

Маркс
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 16:14
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа

А почему ему это пришлось доказывать? Почему честные полицейские просто не признали что ДТП произошло по вине их водителя и все!?

§ самый умный
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 23.11.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливость восторожествовала. Осталось привлечь полицейских к ответственности в т.ч. и за служебный подлог и взыскать с них материальный и моральный ущерб.
Профайл

Народный контроль
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
а кто знает про историю с "инфинити"? чем все закончилось? Заранее благодарю

Деньги решают ВСЁ! Если не решают деньги,то решают ОЧЕНЬ большие деньги! Цитата:
Asd:
А чем закончилось с тем мерсом джипом который летал по встречке на рудненской, которого остановили и отпустили а он потом столкнулся на встречке с газелью и убил парня?

Виновник так же умер в больнице,но чуть попозже.

§ peshexod
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3287
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.11.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парниша, за себя постоял.
А кто то не устает утверждать, что мы все заложники системы - а вот нет выходит, оказывается шевеления требуются для своего же блага.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: elektron, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 2
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх