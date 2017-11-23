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§ NG.kz
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 ноября в честь Международного дня студента в Актобе открыли бесплатную столовую для молодёжи, грызущей гранит науки. Местный предприниматель Ербол Байжаркинов решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счёт на благотворительных началах.
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Ди
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из области фантастики. Молодец!

§ сайлау курманов
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если убрать с пути бизнесменов жадных чиновников и тупые нормативы и разрешения , уверен каждый второй последовал бы этому примеру , только одна стометровка разорила треть продуктовых магазинов и вынудила многих побросав свой бизнес уехать из страны , остались самые закаленные , однако если бизнес вообще освободить от проверяющих , оставив лишь меры предупреждения и символическую оплату налогов , в стране уже давно открылись новые цеха и предприятия , ведь кто начинал именно с палаток со сникерсами , наверняка расширились и пошли дальше и не было бы такого массового отъезда населения
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неравнодушный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 23.11.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну оччччень богатый бизнесмен.....Хотя студентам в Актобе повезло. Костанайским наврядли что-нибудь светит в этом плане.,зная не понаслышке о *широте души*наших деловых)))

* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость!. Сытый студент наверняка и учится будет лучше. Стимул то какой! И деньги останутся на что ни будь другое. :lol:
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§ Медный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично мне интересно было бы почитать интервью с данным предпринимателем.
-Что его побудило к такому поступку?
- Как чувствуют себя другие пункты питания вокруг учебного заведения? :-)
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* 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сытый студент наверняка и учится будет лучше

Во многих случаях это совсем не так..
По крайней мере в нашей ментальности..
У нас сытый студент все и вся скупит..
Тогда как в западной системе образования, детишек учат родители, чтобы те проходили все этапы лестничной иерархии..
То есть держат их на голоднлм пайке..
На сколько помню, это всегда показывают по ТВ и в художественных фильмах..
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* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Эх Марик, не был ты студентом. Я на 30-40 рублей в общаге в Челябинске месяц жил. И если бы кто тогда организовал бесплатное питание... . И так почти бесплатно жили, 10 копеек или что то вроде того за комнату платили на 4-ёх человек с человека. Хотя отвлёкся немного. Тогда не было мажоров и сынков миллионеров. Хотя думаю и сегодняшний студент не особо богат, что бы что то скупать.
Цитата:
112:
Тогда как в западной системе образования, детишек учат родители, чтобы те проходили все этапы лестничной иерархии..То есть держат их на голоднлм пайке..

Как раз здесь, студент живёт вольготно и имеет различные преимущества. Им даже кредиты беспроцентные на образование дают и практически безвозмездно. Выплачивать начинают только при достижении ЗП тыс. 45-50 в год. Получаешь меньше и отдавать ничего не нужно. Много различных факторов.
Цитата:
112:
На сколько помню, это всегда показывают по ТВ и в художественных фильмах..

А то что у вас по ТВ крутят и тем более в кино (американском) не стоить верить. поверь. Да и система в амарике близко даже не социальная. Тут просто не возможно сравнивать
;-)
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* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Что его побудило к такому поступку?

Меньше знаешь, лучше спишь! :-P
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* 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Эх Марик, не был ты студентом. Я на 30-40 рублей в обща

Я в строительном жил на стипендию, в 37 рублей 50 копеек хорошистам..
Отличники получали 45 рублей.
Троечники 30.
Сейчас у меня та, которую вырастил, 25 тысяч тенге в технаре, то есть в колледже в Рудном.
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* 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но у нас столовая платная была..
Мне быть полуголодным, это помогало.
Защитил диплом сам и на твердую четверку.
Техник строитель промышленных зданий и сооружений.
В дипломе забыл, где то лежит, как правильнее.
По моему так..
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* 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как раз здесь, студент живёт вольготно и имеет различные преимущества. Им даже кре

Так я об этом тоже..
Он же не как у нас, если деньги есть, давит всех деньгами, преподов, ректоров связями, каких то репетиторов ..
У вас же от А до Я сами вроде учатся, или тоже так же подкупают всех?
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* 112
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и система в амарике близко даже не социальная. Тут просто не возможно сравнивать

Не знаю, но там афишируется что хозяин фейсбука простой парень..
Билл Гейц хочет чтобы его отпрыски шли с самого низа и тд..
У нас посмотри как?
Какой то вшивый предпринимателишко с доходом 10 тысяч долларов в год, подкупает ради своего дитя весь преподавательский состав в Универе..
В Америках это так?
Да, несомненно, есть спонсоры, богатые родители, я это по моему смотрел в Жестоких играх и еще где то в фильмах 90х, забыл название..
Но сама система то работает чтобы отпрыск шел от низов?
У нас система требует, чтобы отпрыск еще в 11 лет, стал Хозяином среди всего преподавательского состава, будь то в школе, будь то в ВУЗе.,
Профайл

* 112
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
112


(Пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:17
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну так кто купил, теперь ещё и за перевод на латиницу платить будут :lol:
остальные так подтвердят. ;-)
тоже положительный результат 8-)
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