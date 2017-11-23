Цитата: 112:



Эх Марик, не был ты студентом. Я на 30-40 рублей в общаге в Челябинске месяц жил. И если бы кто тогда организовал бесплатное питание... . И так почти бесплатно жили, 10 копеек или что то вроде того за комнату платили на 4-ёх человек с человека. Хотя отвлёкся немного. Тогда не было мажоров и сынков миллионеров. Хотя думаю и сегодняшний студент не особо богат, что бы что то скупать.

Цитата: 112:

Тогда как в западной системе образования, детишек учат родители, чтобы те проходили все этапы лестничной иерархии..То есть держат их на голоднлм пайке..

Как раз здесь, студент живёт вольготно и имеет различные преимущества. Им даже кредиты беспроцентные на образование дают и практически безвозмездно. Выплачивать начинают только при достижении ЗП тыс. 45-50 в год. Получаешь меньше и отдавать ничего не нужно. Много различных факторов.

Цитата: 112:

На сколько помню, это всегда показывают по ТВ и в художественных фильмах..

А то что у вас по ТВ крутят и тем более в кино (американском) не стоить верить. поверь. Да и система в амарике близко даже не социальная. Тут просто не возможно сравнивать

