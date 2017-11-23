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§ NG.kz
Когда дома на мокром месте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно застраивающийся в Костанае микрорайон Аэропорт уже подмочил репутацию и себе, и застройщикам, и властям. Весной его затапливает паводковыми водами, летом и осенью - дождевыми. А на прошлой неделе, когда мы писали статью о недоделках в новостройках, всплыла еще одна «мокрая» подробность.
Читать статью

07
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 22:09
Комментарий удален модератором.

07
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 22:43
Комментарий удален модератором.

Ося
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вода не уйдет из грунта под домом, а при замерзании 2.5 метра, дом начнет рвать и обрушение через несколько лет 100%. Путь только один. 1. Ставить транспортеры, (благо вокруг сплошные ХПП и элеваторы, техника есть) лопатами углублять подвал, устанавливать дренажные трубы и выводить их в канализацию ( проектировщики знают как это делается), засыпать щебнем и землей. Также откапывать фундамент на всю глубину и на 1,5 метра по ширине, зачищать и делать оклеечную гидроизоляцию.

* elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ося:

Это если они уже по весне осадку не дадут :-x
потому как раньше, как и будут ли вообще этим заниматься, вряд ли кто будет

[Исправлено: elektron, 23.11.2017 - 18:34]
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