Ося Re: Когда дома на мокром месте... #32







Отправлено: - 23:10 Если вода не уйдет из грунта под домом, а при замерзании 2.5 метра, дом начнет рвать и обрушение через несколько лет 100%. Путь только один. 1. Ставить транспортеры, (благо вокруг сплошные ХПП и элеваторы, техника есть) лопатами углублять подвал, устанавливать дренажные трубы и выводить их в канализацию ( проектировщики знают как это делается), засыпать щебнем и землей. Также откапывать фундамент на всю глубину и на 1,5 метра по ширине, зачищать и делать оклеечную гидроизоляцию.