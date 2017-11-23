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≡ Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты-нуротановцы раскритиковали сложившуюся ситуацию по лабораториям, созданных в базовых вузах Казахстана в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы.
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дед мороз
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Необходимо для выпускников ВУЗов проводить ЕГЭ! Не прошли аттестацию выпускники

Тут здравомыслящие требуют отменить ЕНТ, к которому можно подготовиться за неделю, и из троечника стать хорошистом, а вчкушка все о своем, все "отнятьиподелить", "всех выслать". Ты сама-то чьих будешь профессий, что меряешь проф. умения школьным тестированием?

Народный контроль
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Марикты прежде чем против меня рот открывать подумай три раза... потому что твой лепет, это даже не лепет ребёнка который смотрит сейчас ютуб.

Ты Марика не обижай! Он какой есть такой и будет! Он простой добрячок! Жаль, я бы ответила тебе, но забанят и зам.ред бережёт вашу психику,скажите ей огромное спасибо!

§ Victor Yang
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дед мороз:
ЕНТ, к которому можно подготовиться за неделю

Не соглашусь. Подготовка требуется такая же, как и при устном экзамене.
Цитата:
дед мороз:
Ты сама-то чьих будешь профессий, что меряешь проф. умения школьным тестированием?

А ты посмотри вопросы по аттестации ИТР - это же ужас какой - все нормативы наизусть знать!
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Муслим
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас на форуме тоже, такое ощЮщение, что у всех написаны дессертации и научные работы..
На самом деле, его Величество Ютьюб..

а не дорогой сын учился в кгу написал дипломную работу материалы брал в интернете, проверили на плагиат, забраковали, пришлось писать по новому, сейчас техника проверяет эти номера уже не проходят.

дед мороз
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не соглашусь. Подготовка требуется такая же, как и при устном экзамене.

Можешь не соглашаться, но когда у тебя книжка с тестами и ответами, и их заложить в кратковременную память гораздо легче, чем читать тройку учебников только по одному предмету. Знаю лично пару таких примеров где тестирование вообще не отразило уровень умений-знаний. Цитата:
Victor Yang:
А ты посмотри вопросы по аттестации ИТР

Смотришь в книгу видишь фигу. Вчкушка упомянула только ЕГЭ, я даже процитировал, а профессий много, где стандартов мало, особенно в гуманитариях. Заканчивал КГУ и знаю о чем говорю на практике. Ты прежде впрягания, думай. А аттестация ВУЗов и так проходит раз в 2 года. Если определенный % студентов группы по специальности показывает плохие результаты на экзаменах, которые укоренились в форме тупого тестирования (вопросы к которому по определенным предметам, не поверишь, мы сами же и составляли вместо препода за оценки), то ставится вопрос о закрытии специальности на кафедре на следующий год.

Читатель 1
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже "пук в лужу" с этими "новациями"....опять "на деньги попали". Б..., когда деньги закончатся?!

6466161
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корень всех проблем, думаю, в следующем.

Детские сады, колледжи, производство, пути сообщения, министерства, армия и т.д. (экономика в-целом) не имеют упорядоченных и логических образовательных связей с ВУЗами. Более того, нет никаких связей между самими ВУЗами, даже в пределах одного города, не говоря о стране.
ПРИМЕР. В написании учебных программ нет единого порядка - студент, переходя из ВУЗа в другой ВУЗ по одной специальности, сталкивается с разницей в предметах, эту разницу он обязан оплатить и сдать! (ключевое слово - ОПЛАТИТЬ).

Таким образом, высшее образование в Казахстане - не система, а просто отрасль народного хозяйства. Отрасль, хаос в которой на руку жуликам. Эти жулики имеют громкие дипломы, звания, чины и влияние.

Но есть отдельные достойные университеты, колледжи, преподаватели и студенты – и их успешная деятельность пиарится – выдаётся как результат деятельности высшего образования в целом. На самом деле действуют они разрозненно.

Вливать в образование большие финансы – неразумно. Сначала надо создать Систему.
Систему высшего образования в Системе Экономики государства. Подобная система была в СССР.

Создание такой системы натолкнётся на мощное сопротивление… - владельцев частных ВУЗов, «болонских консультантов-доброжелателей» и т.п.…- ведь почему так часто меняются министры образования?

§ Victor Yang
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дед мороз:
Вчкушка упомянула только ЕГЭ

Она написала про тестирование считай, уже готовых специалистов. Вот у меня аналогия и возникла с аттестацией. Я про то, что знать наизусть все справочные данные - далеко не показатель профессионализма.
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* КГСПС
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.11.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
за незаконное использование поддельного диплома о высшем образовании

А бывает ещё и законное?! :-o
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* КГСПС
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.11.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
это же ужас какой - все нормативы наизусть знать!

Нас в своё время учили как и где найти необходимую информацию. И правильно её использовать, а не тупо зубрить.
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§ 112
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
112


(Пользователи)
Сообщений: 7312
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 21:33
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
112


(Пользователи)
Сообщений: 7312
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 21:35
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах




Отправлено: 23.11.17 - 21:41
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Гость
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах




Отправлено: 23.11.17 - 21:42
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