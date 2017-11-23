Цитата: Victor Yang:

Не соглашусь. Подготовка требуется такая же, как и при устном экзамене.

Можешь не соглашаться, но когда у тебя книжка с тестами и ответами, и их заложить в кратковременную память гораздо легче, чем читать тройку учебников только по одному предмету. Знаю лично пару таких примеров где тестирование вообще не отразило уровень умений-знаний. Цитата: Victor Yang:

А ты посмотри вопросы по аттестации ИТР

Смотришь в книгу видишь фигу. Вчкушка упомянула только ЕГЭ, я даже процитировал, а профессий много, где стандартов мало, особенно в гуманитариях. Заканчивал КГУ и знаю о чем говорю на практике. Ты прежде впрягания, думай. А аттестация ВУЗов и так проходит раз в 2 года. Если определенный % студентов группы по специальности показывает плохие результаты на экзаменах, которые укоренились в форме тупого тестирования (вопросы к которому по определенным предметам, не поверишь, мы сами же и составляли вместо препода за оценки), то ставится вопрос о закрытии специальности на кафедре на следующий год.