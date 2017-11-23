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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:51 Korean house открылся в самом крупном торговом центре Костаная. За последние пару месяцев я слышала о нем раз десять. Оценки очень разнились. Сам бог велел сходить и составить собственное мнение. Тем более что посетитель я особый.

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