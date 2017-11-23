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§ NG.kz
Счет обжигает больше перца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Korean house открылся в самом крупном торговом центре Костаная. За последние пару месяцев я слышала о нем раз десять. Оценки очень разнились. Сам бог велел сходить и составить собственное мнение. Тем более что посетитель я особый.
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правп
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
такое же мясо!

четать учись, напесал же ясно "адалсыз тамак"
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