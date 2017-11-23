Цитата: Директор Пляжа:

Ой, зря ты так, думаешь они тут на форуме не бывают.

Ну это 4я школа где я заканчивал, нет, не бывают..

Вон однокашник Тибет покоряет, разве есть ему дело до каких то нас?

Приготовил мне пару молодых келинок, уже три года зовет в гости, женить хотел..

Келинки не дождались..

Живет в Усть камене..