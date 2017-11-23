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≡ Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Назарбаева озвучила эту мысль на межведомственной встрече «по вопросам военно-патриотической работы», выступая перед детьми, которые обучаются в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.
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1504
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь из форумчан знает, в каких войсках отдавал священный долг Родине сын Д.Н??? Может это и была та поддержка, о которой говорит господин министр??
"""""""""В ходе этой встречи министр обороны Сакен Жасузаков наградил Назарбаеву медалью «Ел корганы» первой степени, выразив благодарность за поддержку обороноспособности страны.""""""

Житель
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё они жизнь видят из окон своих дворцов в Англии,Франции,Австрии и так далее.Я аж прослезился,вот это даванула.

365
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты думаешь она не переживает, что эта сказка может закончиться?

707
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Кто нибудь из форумчан знает, в каких войсках отдавал священный долг Родине сын Д.Н???

Наркоманов служить не берут, даже бывших.
Цитата:
Серж:
Ждем 2030,вот в полдевятого у всех щастя будит.

2030 давно выполнили. Сейчас выполняем программу 2050 или по народному 6 лейкопластырей.
Когда Д.Н. говорила о стабильности и предсказуемости, она имела в виду коррупцию и воровство в гос. органах.

зритель из зала
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Живем в стране где стабильная власть, где все предсказуемо."
А мне на сей счет Жванецкий вспоминается..."Живем, как на вулкане" :lol:

чсвн
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иосиф то же говорил: "Жить стало лучше, жить стало веселей!"

желдорбат
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 19:13
Комментарий удален модератором.

§ yeti91
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.11.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У девушки одна пара обуви стоит как три казахстанца зарабатывают за год вместе,я бы на ее месте тоже был бы очень счастливым человеком
Профайл

желдорбат
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 19:16
Комментарий удален модератором.

эх дружище
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
У девушки одна пара обуви стоит как три казахстанца зарабатывают за год вместе,я бы на ее месте тоже был бы очень счастливым человеком

вы никогда не будите чувствовать себя счастливым, есть такая категория людей, когда я в молодости жил в общаге, нас было в комнате 5 человек и вечером поделив булку хлеба на пятерых, ах какой он был вкусным этот хлеб, да еще и с солью и мы могли на перебой рассказывали истории до утра, одна пачка примы на всех, это наверное единственный раз в жизни когда я был счастлив, сейчас у меня есть все, многое могу себе позволить, но такого счастья нет. 8-)

Читатель 1
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...."читал с удовольствием"))))

Buba
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже не стал до конца читать статью хотелось так написать,а потом перехотелось((( Все равно ей на чхать на наши коменты ему подавно .Есть такой анекдот ( Хочу жить в той стране которую ХАБАР показывает ).

ковбой
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стабильно все плохо, и предсказуемо что лучше с вами небудет.

н
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то прочитал,что ад и есть на Земле.Тогда почему у некоторых наоборот райская жизнь?Возможно не на все 100,но всё же лучше в тысячи раз ,чем у обычного человека.

кустанаец 1
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учеба , образование в казахстане (можно улыбнуться) этими дипломами только туалеты обклеивать, Работа ? Да тут все самозанятые индивидуальные предприниматели , где тут работать? Одни бутики с трусами и мобильниками . Она видимо в другом Казахстане живет , или все мы
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