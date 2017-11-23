Цитата: yeti91:

У девушки одна пара обуви стоит как три казахстанца зарабатывают за год вместе,я бы на ее месте тоже был бы очень счастливым человеком

вы никогда не будите чувствовать себя счастливым, есть такая категория людей, когда я в молодости жил в общаге, нас было в комнате 5 человек и вечером поделив булку хлеба на пятерых, ах какой он был вкусным этот хлеб, да еще и с солью и мы могли на перебой рассказывали истории до утра, одна пачка примы на всех, это наверное единственный раз в жизни когда я был счастлив, сейчас у меня есть все, многое могу себе позволить, но такого счастья нет.