Интеллектуал Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с... #127







Отправлено: - 16:24 Таким образом, в период красногвардейской атаки на капитал преобладала тенденция экспроприации эксплуа­таторов, целенаправленного наступления на частную собственность — она подлежала тотальному уничтоже­нию. Возник «военно-коммунистический» режим, положивший в основу развития народного хозяйства распределительный принцип. Наивные, вульгарные представления о социализме, размытые понятия о труде как первооснове общественного богатства, овладели широкими народными массами. Надеясь на светлое будущее, ценой больших потерь и сомнений трудящиеся Казахстана пытались сделать, предпринять что-то новое. 11а том этапе «революции» новая власть, утвердившаяся стихийно, форсировала события, торопила процесс самоутверждения. Как универсальный метод строительства нового мира победила политика насилия, психология «экспроприации эксплуататоров».



Было очевидно, что Россия не имела предпосылок социализма. Не оправдался и расчет на мировую революцию. В этих условиях советская политическая система предпринимала отчаянные усилия с целью максимальной мобилизации всех внутренних ресурсов, сне рхконцентрации сил и власти. Утвердилось искаженное представление о возможности строительства социализма через диктатуру пролетариата, революционное насилие, новый тип государства.







Это цитаты из современного учебника по истории. Тема - установление советской власти в Казахстане. Народ освободился от гнета и насилия, теперь хочет про все это забыть) Так что ничего удивительного