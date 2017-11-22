NG.kz За три дня более десятка костанайцев оказали помощь известному тренеру по картингу Эдуарду Княгинину



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:58 Сейчас Эдуард КНЯГИНИН живет один, из-за проблем со здоровьем не выходит из дома. Продукты домой ему приносит родственница и его помощница Елена СЁМИНА, которая ухаживает за пенсионером уже около года.

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