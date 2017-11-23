Цитата: Солнышко:

Я вообще не специалист в строительстве, но мне интересно, а почему нельзя было эту "тарелочку" оставить? как то облагородить, сделать пруд с утками, рыбкой?





по первоначальному плану пруд должен был остаться с зоной отдыха, когда еще первые дома закладывали, можно даже на сайте поискать статья была