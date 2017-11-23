ПРО хлеб Re: Новый завод по производству растительного масла в... #9







Отправлено: - 19:31 Цитата: yeti91:

Сейчас привозное масло из россии дешевле маслозавода кз .барыги кз самые жадные.

наших предпринимателей не поймешь,к примеру как то в рудном стали выпускать лапшу быстрого приготовления, хорошая лапша ничего не скажешь, и цена приемлемая особенно солдаты и менты ее расхватывали для сухпая, у нас на работе все ее покупали на обед, и вот она постепенно исчезла, и больше не появилась ни по какой цене, или хлеб его в народе называют "заводской" , да же просим продавцов оставлять, так как поступает в ограниченных количествах, мы даже согласны пусть будет даже на 10-20 тенге дороже мы его брали бы, кстати военные и менты в свой сухпайки - тревожные чемоданчики стараются то же его закладывать.