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§ NG.kz
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30523
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 ноября в честь Международного дня студента в Актобе открыли бесплатную столовую для молодёжи, грызущей гранит науки. Местный предприниматель Ербол Байжаркинов решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счёт на благотворительных началах.
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Ди
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из области фантастики. Молодец!

* сайлау курманов
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если убрать с пути бизнесменов жадных чиновников и тупые нормативы и разрешения , уверен каждый второй последовал бы этому примеру , только одна стометровка разорила треть продуктовых магазинов и вынудила многих побросав свой бизнес уехать из страны , остались самые закаленные , однако если бизнес вообще освободить от проверяющих , оставив лишь меры предупреждения и символическую оплату налогов , в стране уже давно открылись новые цеха и предприятия , ведь кто начинал именно с палаток со сникерсами , наверняка расширились и пошли дальше и не было бы такого массового отъезда населения
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неравнодушный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 23.11.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну оччччень богатый бизнесмен.....Хотя студентам в Актобе повезло. Костанайским наврядли что-нибудь светит в этом плане.,зная не понаслышке о *широте души*наших деловых)))
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