сайлау курманов Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2379

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:48 если убрать с пути бизнесменов жадных чиновников и тупые нормативы и разрешения , уверен каждый второй последовал бы этому примеру , только одна стометровка разорила треть продуктовых магазинов и вынудила многих побросав свой бизнес уехать из страны , остались самые закаленные , однако если бизнес вообще освободить от проверяющих , оставив лишь меры предупреждения и символическую оплату налогов , в стране уже давно открылись новые цеха и предприятия , ведь кто начинал именно с палаток со сникерсами , наверняка расширились и пошли дальше и не было бы такого массового отъезда населения