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≡ Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30523
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В селе Копыченка запустят первый в регионе и второй в Казахстане завод, на котором планируют делать не только рафинацию масла, но и его экстракцию. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ.
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§ самый умный
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 23.11.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стоимость строительства завода - 2 млрд тенге, которые вложил владелец ТОО «Промбаза-7» Акулов.


Ну а че, маржа с газом на АГЗС 100% как минимум...
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тавтолог разговроного жанра
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Завод строился из немецких материалов, оборудование - итальянское, его скоро подвезут. Сырье будет казахстанское,

Что ,что а заводов масляных мы наплодим, эт не проблэм.
Токма,что то все оне у нас чахнуть и загибаюцо.
Вот на лермантова например...

Сережка
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не получится ли как всегда !

§ 112
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7309
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Хочется послушать наших профессиональных специалистов, которых полно тут на форуме, но их пока нет, знания с Ютьюба наверное черпают..
Хочется услышать их технико экономическое обоснование, задачи логистики, как сбыта , так и предложения о том, почему это невыгодно тут делать, ну и пусть, пусть лучше эти якобы производители, которые необразованы и не умны, пишут с нами комментарии, почитывая Ютьюб..
А делать что то зачем, по крайней мере пытаться?
Безопаснее сидеть профессионально в интернете..
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§ olegggon
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.11.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё в таких радужных тонах, проблем не будет и т.д. Ещё ни одного завода без проблем не было, которые в последнее время строили.
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borisvolley@mail.ru
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты сначала завези грецкие орехи а потом говори о их переработке

§ yeti91
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.11.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас привозное масло из россии дешевле маслозавода кз .барыги кз самые жадные.
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тавтолог разговроного жанра
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должны запустить в селе Копыченка Федоровского района в декабре

Отрапортовали то хорошо, но наверное надо сначала было эту копыченку в енбек перекрестить, иначе непофартит...

ПРО хлеб
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Сейчас привозное масло из россии дешевле маслозавода кз .барыги кз самые жадные.

наших предпринимателей не поймешь,к примеру как то в рудном стали выпускать лапшу быстрого приготовления, хорошая лапша ничего не скажешь, и цена приемлемая особенно солдаты и менты ее расхватывали для сухпая, у нас на работе все ее покупали на обед, и вот она постепенно исчезла, и больше не появилась ни по какой цене, или хлеб его в народе называют "заводской" , да же просим продавцов оставлять, так как поступает в ограниченных количествах, мы даже согласны пусть будет даже на 10-20 тенге дороже мы его брали бы, кстати военные и менты в свой сухпайки - тревожные чемоданчики стараются то же его закладывать.

Читатель 1
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В декабре мы запустим производство масла и его рафинацию,"
А кто "МЫ"???? Я так и не понял ))) (Акулов или аким?)

смс
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 23.11.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
грецких орехов и виноградных косточек в федоровке - завались
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