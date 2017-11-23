LaQosta Re: Плохой сервис в Ао Казпочта #7





(Пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 02.07.10 (Пользователи) Отправлено: - 13:16 Та же картина в отделении №3, как впрочем и в других отделениях города. Время ожидания на оказание услуг от получаса и до окончания терпения у клиента (индивидуально), т.к. правильно выше было сказано как правило работает 1 окно. Вчера в отделении №3 отказались дать информацию о тарифах на отправку почтовых отправлений, так как в здании ремонт и это веский аргумент не предоставлять информацию прописанную в п. 8 Правил оказания услуг почтовой связи. Безусловно, в 21 веке всю информацию можно узнать через интернет, но на сайте Post.kz информация тоже отсутствует, есть информация только о тарифах EMS. Постоянное недовольство клиентов АО "Казпочта" в очереди, отсутствие сервиса и отсутствие обратной связи вот с чем приходится сталкиваться практически каждому кто обратился в любое отделение

Казпочты нашего города. Но ничего "пипл хавает". Всем приятного аппетита