Макарыч Re: «Обеспечить исполнение и прекратить» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 563

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:16 Енбек, это удобный способ обойти Закон о Гос.закупках? Под прикрытием, что Енбек обеспечивает работой зэков, ему дают заказ, а он 70% этого заказа отдает "правильным" фирмам без всяких конкурсов. Вот с кем дружить надо строительным компаниям - с руководством Енбека )))))