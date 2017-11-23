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§ NG.kz
«Обеспечить исполнение и прекратить»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30523
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так бывает. По крайней мере, такую позицию на заседании апелляционной коллегии 21 ноября озвучил представитель акимата Костанайского района, а именно сотрудник отдела строительства Канат БЕКБЕРГЕНОВ. Отдел является заказчиком строительства по государственной программе «Нурлы жер» 4 трехэтажных домов в микрорайоне Северный села Заречное.
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§ Сергей_я
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2265
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять этот Енбек...
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§ Макарыч
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.11.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Енбек, это удобный способ обойти Закон о Гос.закупках? Под прикрытием, что Енбек обеспечивает работой зэков, ему дают заказ, а он 70% этого заказа отдает "правильным" фирмам без всяких конкурсов. Вот с кем дружить надо строительным компаниям - с руководством Енбека )))))
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Гость
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»




Отправлено: 23.11.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ни плюнь, везде РГП «Енбек». :-x

Читатель 1
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»




Отправлено: 23.11.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное, что ситуация прозрачна и понятна))) и "видно чьи уши торчат из кустов"

§ yeti91
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.11.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Енбек надо лишить своей первоочередности ,любой субподрядчик может дать низшую цену чем енбековцы,которые ничего не делают получают официальный откат.на абая брусчатку руко@опы выкладывали и брусчатка третьего сорта по цене голдпремиум
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