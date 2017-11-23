Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8947







Отправлено: - 16:12 Цитата: 07:

вуме,встолбик.. На сейчас цена 14,41 ойро уже , я практически этим живу , мне в столбик считать - убыток

. Однако не ответив на мой вопрос про ОБАТО , сомнения вызываешь . Прекрасно понял , твою " тарабарщину " , гугл не нужен , однако и в других постах , в других темах , так же пользуешь её , ранее такого не наблюдалось .