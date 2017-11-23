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§ NG.kz
Счет обжигает больше перца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Korean house открылся в самом крупном торговом центре Костаная. За последние пару месяцев я слышала о нем раз десять. Оценки очень разнились. Сам бог велел сходить и составить собственное мнение. Тем более что посетитель я особый.
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Костанаец
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был там и не раз. Можно заказать полпорции на некоторые блюда. Дора в меню указан степень остроты в виде перчиков от одного до трех. ))) А то что цены выше среднего, это правда. Вы еще забыли про чай написать. Там много разных чайных коктейлей.

у6
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самое главное то не упомянули!) нету там собачатины! какой это корейский ресторан? я только из за нее туда пошел, и разочаровался что нету. Цены космос, названия блюд непонятны, в общем еда на ценителей или любителей. Нам простым людям привычнее кушать в автодоме) вся еда понятна и вкусна.

§ 112
Re: Счет обжигает больше перца
112


(Пользователи)
Сообщений: 7306
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо, курица за 2900..
Я вчера на 5200 набрал 13 куриц..
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мимка
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я вчера на 5200 набрал 13 куриц..

Ну мужик! Рядом с бройлерной свалкой небось?

правп
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я обхожу такие места, стереотипы- собака и все такое, да и адал тамак жок

§ Солнышко
Re: Счет обжигает больше перца
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 23.11.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тоже втроем с подругами там отлично посидели, правда на втором этаже. Там намного уютней. Атмосфера супер, уходить не хотелось. Смородиновый чай просто сказка. А в туалете так красиво, что мы даже фото сессию сделали. Предупрежденные о достаточно больших порциях, заказали всего два блюда на троих и чай. С учетом комплимента от шеф повара, мы наелись. Счет был на троих 5400. Нас вполне устроил.
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§ юля елиссева
Re: Счет обжигает больше перца
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.11.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
стереотипы- собака и все такое

а чем собака лучше или хуже лошади? такое же мясо!
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§ bgb
Re: Счет обжигает больше перца
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.11.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После соуса в закуске я могла есть все что угодно, не ощущая оттенков вкуса. Отбило. Мне объясняли, что это особенности кухни.

тоже не великий знаток, но знаю, что после каждого острого блюда едят нечто, которое нейтрализует остроту во рту.
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§ 112
Re: Счет обжигает больше перца
112


(Пользователи)
Сообщений: 7306
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимка:
Рядом с бройлерной свалкой небось?

Еще одно дитя Ютьюба..
Если дороже, это не значит что вкуснее и качественней..
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1952
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 14:16
Комментарий удален модератором.

гражданин
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а чем собака лучше или хуже лошади? такое же мясо!

зачем вообще об этом рассуждать, хуже или лучше. Любое живое существо не хочет быть чьим то обедом. Смысл жизни человека не в том чтобы съесть как можно больше других существ и сравнивать кто из них лучше на вкус.

Маркс
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Предупрежденные о достаточно больших порциях, заказали всего два блюда на троих и чай. С учетом комплимента от шеф повара, мы наелись. Счет был на троих 5400.

Напомнило старый анекдот про студентов:
- Ребята, сегодня я угощаю! Тарелку супа и 10 ложек!
Цитата:
НГ:
Мы втроем без спиртного усидели 25 000 тенге!

Проесть за один раз минимальную заработную плату - это круто. Раньше хоть пропивали, а теперь придет жена домой трезвая, муж ей: "Где деньги? Опять проела зарплату с подругами! Иди теперь к ним, живи с ними!"
Скучно, девочки!

Зануда
Re: Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комплимент - это высказывание. От шеф-повара приносят комплЕмент.

Гость
Счет обжигает больше перца




Отправлено: 23.11.17 - 17:22
Комментарий проходит проверку.
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