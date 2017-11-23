гражданин Re: Счет обжигает больше перца #11







Отправлено: - 15:32 Цитата: юля елиссева:

а чем собака лучше или хуже лошади? такое же мясо!

зачем вообще об этом рассуждать, хуже или лучше. Любое живое существо не хочет быть чьим то обедом. Смысл жизни человека не в том чтобы съесть как можно больше других существ и сравнивать кто из них лучше на вкус.