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§ NG.kz
Для того чтобы было будущее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы оказать полноценную помощь обеим участницам нового тура «Нужных денег», необходимо собрать очень большую сумму - 680 000 тенге.
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§ Елена Пикельная
Re: Для того чтобы было будущее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 185
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.11.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вновь большую помощь нашему проекту оказала читательница Эльвира. Она передала в редакцию 200 000 тенге, 100 000 из них предназначены для лечения Айши Юсуповой и 100 000 на операцию для Елены Бессмертной. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Для того чтобы было будущее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 185
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.11.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что читатель, пожелавший остаться неизвестным, принес в редакцию 60 000 тенге и тоже распорядился поделить поровну между участниками. Итак, по 130 000 тенге у Айши и Елены уже есть "железно". Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Для того чтобы было будущее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 185
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 20.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня читатель, регулярно помогающий "Нужным деньгам" внес в кассу проекта 10 000 тенге, которые будут распределены по усмотрению комиссии. Еще 13 000 тенге пришли на Киви-кошелек. !0 000 из них перечислил пользователь под ником АНКЛАВ, тоже регулярно помогающий нуждающимся и 3 000 тенге - взнос неизвестного читателя. Мы благодарны всем и напоминаем, что у желающих помочь участникам 66-го тура осталось немного времени для этого. В четверг комиссия подобьёт итоги сборов.

[Исправлено: Елена Пикельная, 20.11.2017 - 17:38]
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§ Елена Пикельная
Re: Для того чтобы было будущее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 185
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.11.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня касса проекта пополнилась ещё на 10 000 тенге. Свою лепту внес Владимир Владимирович Лобков (медицинский центр "Авиценна"). Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Для того чтобы было будущее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 185
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.11.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Яндекс-кошелёк поступил адресный взнос для Айши - 1000 российских рублей. В переводе на тенге по сегодняшнему курсу это 5 500 тенге, но часть, разумеется будет утеряна при транзакциях. Спасибо отправителю!
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