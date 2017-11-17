Елена Пикельная Re: Для того чтобы было будущее #3





(Журналисты) Сообщений: 185

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 17:21 Сегодня читатель, регулярно помогающий "Нужным деньгам" внес в кассу проекта 10 000 тенге, которые будут распределены по усмотрению комиссии. Еще 13 000 тенге пришли на Киви-кошелек. !0 000 из них перечислил пользователь под ником АНКЛАВ, тоже регулярно помогающий нуждающимся и 3 000 тенге - взнос неизвестного читателя. Мы благодарны всем и напоминаем, что у желающих помочь участникам 66-го тура осталось немного времени для этого. В четверг комиссия подобьёт итоги сборов.



[Исправлено: Елена Пикельная, 20.11.2017 - 17:38]