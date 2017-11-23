Цитата: Солнышко:

Я вообще не специалист в строительстве, но мне интересно, а почему нельзя было эту "тарелочку" оставить? как то облагородить, сделать пруд с утками, рыбкой?

Нуу, и ничего на ум не приходит, временщиками не назовешь. вроде хозяева , а почему так?У нас в городе есть еще несколько таких интересных мест, с перспективными проблемами, например правый(тот который низкий) берег Тобола.Тоже понастроили, до первого наводнения ...