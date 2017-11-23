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Куратор темы: drakon
Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Средиземноморская это. mediterran [meditɛˈʁaːn] прил - средиземноморский


палкин, ты че везде лазишь.
у тебя пропуска в деревню нет.
иди в к кофевару. запятые . там.
нам здесь кгб не нужно. здесь простые люди.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12684
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
нам здесь кгб не нужно. здесь простые люди.

Люди всякие - нужнЫ,даже КГБ,КНБ и ФСБ... :-o 8-)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9803
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
нам здесь кгб не нужно

Я тебя обрадую: КГБ уже 26 лет как нет.
Ну и это... Не говори что мне делать, если не хочешь узнать куда тебе идти (с).
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12684
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
для тебя кстати полезна.

Алекс,заканчивай - рекламировать,
свой Ресторан... :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
русский язык забыл
Не у вас спрашивают
:-x , могу пояснить - это проверочный вопрос , для установления личности , к Вам не относится . :-x И при чём тут ЯП , и ёжики ?

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хохол:
Угомоните , этого буйного ,
:lol: ибо он начинает присваивать , обязанности , ему не положенные . :-x

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
вуме,встолбик..
На сейчас цена 14,41 ойро уже , я практически этим живу , мне в столбик считать - убыток
:lol: . Однако не ответив на мой вопрос про ОБАТО , сомнения вызываешь . 8-) Прекрасно понял , твою " тарабарщину " , гугл не нужен , однако и в других постах , в других темах , так же пользуешь её , ранее такого не наблюдалось . ;-)

Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
И при чём тут ЯП , и ёжики ?


да несешь постоянно какую то ересь. на абракабском языке.
говори по русски . если умеешь. ежиков он ест.

dfot
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Люди всякие - нужнЫ,даже КГБ,КНБ и ФСБ...


ну ты это... того... мы всегда нужны...

Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:27
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9803
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dfot:
ну ты это... того... мы всегда нужны...

Майор, считаю ему нужно премию выдать! Согласуй с начальством! ;-)
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,заканчивай - рекламировать,
свой Ресторан...

да , ты вообще. круто сказал.
да там "греческую смаковницу" под оливки крутят. постоянно.


.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
несешь постоянно какую то ересь
Аналогично .
:-x
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