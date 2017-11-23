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§ NG.kz
Когда дома на мокром месте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно застраивающийся в Костанае микрорайон Аэропорт уже подмочил репутацию и себе, и застройщикам, и властям. Весной его затапливает паводковыми водами, летом и осенью - дождевыми. А на прошлой неделе, когда мы писали статью о недоделках в новостройках, всплыла еще одна «мокрая» подробность.
Читать статью

§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и других проблемных примеров достаточно. Питер например, ну или Московия на болотах ;-). Есть же ршения и возможности строительства в таких местах. Или Костанаю чуждо перенимать опыт других стран? А может и проблема то совсем в другом? 8-)
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§ Сергей_я
Re: Когда дома на мокром месте...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2265
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть же ршения и возможности строительства в таких местах

они наверно дорого стоят :-) или/и с этого в карман наверно много не положить))
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§ Victor Yang
Re: Когда дома на мокром месте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9803
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть же ршения и возможности строительства в таких местах. Или Костанаю чуждо перенимать опыт других стран?

Есть, конечно. А проблема, как обычно, - в деньгах. Если отдельно отвод грунтовых вод делать - вряд ли можно уложиться в 140 тыс/кв.м.
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§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Или подвалы с подводимыми комуникациями делать гермитичными, своего рода "бассейн". У родственников подвал в доме на 3,5 метра. Грунтовые воды уже с 2-ух метров. Хорошая изоляция плюс специальный бетон использовали. Зато скважину поставили не дорого и воду для огорода теперь бесплатно имеют. Тоже плюсы есть 8-)
Ну или вообще без подвалов строить. Подземные коммуникации можно отдельно подвести. Тоже практика и опыт имеются.

[Исправлено: elektron, 23.11.2017 - 08:06]
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§ Солнышко
Re: Когда дома на мокром месте...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 23.11.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще не специалист в строительстве, но мне интересно, а почему нельзя было эту "тарелочку" оставить? как то облагородить, сделать пруд с утками, рыбкой?
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:-)
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Вопрос конечно интересный! :-)
А главное логичный. Но теперь будет как есть.

*
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Я ещё в прошлом веке , своё авто мыл , черпая из погреба гаража ГЭК 24

тоже там гараж похоронили, еще в 80-е, там всегда болото было

Гость
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

о системе водоотвода протяженностью 250 метров и стоимостью 8 098 000 тенге

Цитата:

Система водоотведения построена в грунтовом исполнении и протяженностью 96 метров

Где деньги, Зин?

987
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я вообще не специалист в строительстве, но мне интересно, а почему нельзя было эту "тарелочку" оставить? как то облагородить, сделать пруд с утками, рыбкой?


по первоначальному плану пруд должен был остаться с зоной отдыха, когда еще первые дома закладывали, можно даже на сайте поискать статья была

Вайпер .
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
987:
с зоной отдыха
Там ведь , некий человек , занимался этим ещё суды по аренде были , как раз зарыбление делал ещё чего - то .

Вайпер .
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:
гараж похоронили,
Продать успел .
:-P Потом слышал , там целая группировка орудовала , " безхоз " на стройматериалы разбирала .

Марк Стаканыч
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я вообще не специалист в строительстве, но мне интересно, а почему нельзя было эту "тарелочку" оставить? как то облагородить, сделать пруд с утками, рыбкой?

Нуу, и ничего на ум не приходит, временщиками не назовешь. вроде хозяева , а почему так?У нас в городе есть еще несколько таких интересных мест, с перспективными проблемами, например правый(тот который низкий) берег Тобола.Тоже понастроили, до первого наводнения ...
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