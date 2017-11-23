1504 Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,... #2







Отправлено: - 14:58 """""""наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд. """"""" Именно так думали люди, оформившие ипотеку в долларах в 2006 .... Сегодня, добросовестно оплачивая все платежи 10 лет, они должны бОльше, чем взяли. Такая вот, предсказуемая наша жизнь. На вьезде ДВД установили серьёзный барьер. Кого боятся те, кто должен нас защитить??