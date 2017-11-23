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≡ Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Назарбаева озвучила эту мысль на межведомственной встрече «по вопросам военно-патриотической работы», выступая перед детьми, которые обучаются в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.
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киса
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.

1504
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд. """"""" Именно так думали люди, оформившие ипотеку в долларах в 2006 .... Сегодня, добросовестно оплачивая все платежи 10 лет, они должны бОльше, чем взяли. Такая вот, предсказуемая наша жизнь. На вьезде ДВД установили серьёзный барьер. Кого боятся те, кто должен нас защитить??
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