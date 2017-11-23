Марикты прежде чем против меня рот открывать подумай три раза... потому что твой лепет, это даже не лепет ребёнка который смотрит сейчас ютуб.

Ты же не в курсе как я понимаю что там есть раз несёшь такую околесецу.. у тебя проблемы с восприятием?... заблуждение?

Давай расскажу тебе немного о себе отвечая на твоё пустословие

Цитата: 112:

сидя с детства круглосуточно

когда я был ребёнком ни каких ютубов ещё не было и о интернете говорили только "в верхах" как о чём то забугорско-далёком

Цитата: 112:

Я вот сижу тут и вижу, ты только соревнуешься сл мной в написании комментов и обзываний..

я соревнуюсь? ты обзываешься? 112 ну вот что ты за ахинею несвязную несёшь?! научись более ясно выражать свои мысли

Цитата: 112:

Ну вот скажи теперь, что Ютьюб тебе не помешал прочитать заумные книжки, развить логику, какие то математические способности?

только помог! и до сих пор помогает, ты же не в курсе новых технологий образования? (в самом первом нашем "закусе" я тебе об этом сказал) но у тебя тямы не хватило притухнуть ))

Сделаю НЕПРАВИЛЬНОЕ предположение, что ты когда заходишь на ютуб, смотришь то что "в тренде" - я знаю что миллионы мух не могут ошибаться

Цитата: 112:

Ты простой обычный комментатор

Да я просто комментатор.

Цитата: 112:

я пришел сюда в 37 лет, только ты в 24..

Тут ты вообще мимо. Из твоей форумной жизни видно, что возраст не дал тебе ума



П.с. вчера тебя отпустили, плыви по трубам