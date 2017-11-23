elektron Re: Когда дома на мокром месте... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 311

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:48 Цитата: Victor Yang:



Или подвалы с подводимыми комуникациями делать гермитичными, своего рода "бассейн". У родственников подвал в доме на 3,5 метра. Грунтовые воды уже с 2-ух метров. Хорошая изоляция плюс специальный бетон использовали. Зато скважину поставили не дорого и воду для огорода теперь бесплатно имеют. Тоже плюсы есть

Ну или вообще без подвалов строить. Подземные коммуникации можно отдельно подвести. Тоже практика и опыт имеются.



[Исправлено: elektron, 23.11.2017 - 08:06]