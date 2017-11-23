|Марикты прежде чем против меня рот открывать подумай три раза... потому что твой лепет, это даже не лепет ребёнка который смотрит сейчас ютуб.
Ты же не в курсе как я понимаю что там есть раз несёшь такую околесецу.. у тебя проблемы с восприятием?... заблуждение?
Давай расскажу тебе немного о себе отвечая на твоё пустословие
Цитата:
112:
сидя с детства круглосуточно
когда я был ребёнком ни каких ютубов ещё не было и о интернете говорили только "в верхах" как о чём то забугорско-далёком
Цитата:
112:
Я вот сижу тут и вижу, ты только соревнуешься сл мной в написании комментов и обзываний..
я соревнуюсь? ты обзываешься? 112 ну вот что ты за ахинею несвязную несёшь?! научись более ясно выражать свои мысли
Цитата:
112:
Ну вот скажи теперь, что Ютьюб тебе не помешал прочитать заумные книжки, развить логику, какие то математические способности?
только помог! и до сих пор помогает, ты же не в курсе новых технологий образования? (в самом первом нашем "закусе" я тебе об этом сказал) но у тебя тямы не хватило притухнуть ))
Сделаю НЕПРАВИЛЬНОЕ предположение, что ты когда заходишь на ютуб, смотришь то что "в тренде" - я знаю что миллионы мух не могут ошибаться
Цитата:
112:
Ты простой обычный комментатор
Да я просто комментатор.
Цитата:
112:
я пришел сюда в 37 лет, только ты в 24..
Тут ты вообще мимо. Из твоей форумной жизни видно, что возраст не дал тебе ума
П.с. вчера тебя отпустили, плыви по трубам