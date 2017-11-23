/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
«Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК прислал «НГ» ответ на запрос об очередях и других проблемах, которые озвучили пациенты онкодиспансера. В нем сообщили: «Пациенты получают весь спектр современных диагностических и лечебных услуг по онкологической патологии».
Читать новость

Димон
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да там 50% тех кто толпится в поликлиниках можно на входе к врачу отсеять, посадить фельдшеров, сразу, отсеять с детства уже лет 70 болеющих гипертонией, падагрой, стариков которым в советское время изьездили все курорты ссср по 100 раз а теперь просто нужно пообщаться, потом справочников которым нужны справки, неизлечимых с хроническими заболеваниями (кроме стадии обострения) и я вам гарантирую врачи от безделья будут, целыми днями читать медицинскую литературу, а некоторые даже начнут подумывать а не написать ли диссертацию?

§ Anna Болейн
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 23.11.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Cовет:
Вопросы не к гл. врачу должны быть.

к нему самому эти вопросы . Если он как хозяйственник в своем учреждении не справляется с организационными вопросами тогда возникает вопрос: А на своем месте он работает и получает зарплату? .
Это проблема и очень большая для людей . Да неужели нет людей в министерствах ,кто может не отписками строчить ,а реально решить проблему .
Профайл

таня в.
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при бывшем гл. враче всё тоже самое было,проблем куча,а сейчас гл.врача сменили и понеслось...журналисты,статьи,взялись за онкологию!в какую больницу,поликлинику не прийди,всё тоже самое,и очереди и скандалы и проблемы!одним словом заказуха! НГ,а вы проведите рейд по другим мед. учереждениям и посмотрите, что там творится и дайте знать!

я
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В других поликлиниках нет таких проблем, или не так остры. Я же хожу в разные (МАМУ ВОЖУ)и именно здесь так мучаюсь. Бардак. И никакая я не заказная!

Lex
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
632:
через пол года они бы превратились в миллионеров, только хватит ли наших налогов? не превратимся ли мы в бомжей?

Не превратимся. С их стремлением работать- нам этого не засветит. Даже из под палки с них толку не много будет.
К тому же, коэффициент исчисляется параллельно с среднестатистической зарплатой аналогичной должностью в частной структуре. Прямая взаимосвязь.

серик
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то по фото не видно,что там очередь и давка?! :-)

Народный контроль
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:35
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очереди в других больницах тоже конечно беда, но чтоб за 100 300 км ехали к 5 утра из районов??? Такого точно не слышал за другин больницы. И вы учитывайте срочность анализов и лечение при онкологии и при насморке, например. Насчет заказухи, а что 51 талон в 8.17 утра, когда регистратура с 8 работает вам не о чем не говорит? 50 челрвнк за 17 минут набежали?

Екатерина
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:56
Комментарий удален модератором.

асанж
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 13:46
Комментарий удален модератором.

сергей
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сам неоднократно обращался за медицинской помощью в онкодиспансер, когда еще не было новой поликлиники и люди ютились в узких коридорах, и есть с чем сравнивать сегодня. Поэтому даже не в защиту сотрудников диспансера и тем более не руководства диспансером, все таки хотелось бы на мой взгляд объективно прокомментировать сложившуюся ситуацию и автора статьи:
1. Поликлиника начинает работать с 8 часов, какая необходимость приезжать за 3-4 часа до открытия.
2. Поликлиника как и многие другие объекты массового скопления людей относятся к категории объектов уязвимых в террористическом отношении, и если открыть двери учреждения как просят некоторые недовольные за много часов вперед до официального начала работы, при отсутствии персонала поликлиники, нельзя сбрасывать со счетов возможность возникновения противоправных действий. Тогда кто будет отвечать? и кто будет виноват?
3. Фотография номера 51, это ведь очередь не к специалисту, а в регистратуру, при наличии 3-х регистраторов, вопрос очереди не актуален, так как уже через 20-30 минут очереди уже нет. Люди расходятся по врачам.
4. Дефицит врачебных кадров это проблема республиканского масштаба, а не только онкологии.
Совет журналистам - не надо очернять то чего на самом деле нет. Рейтинг Вашей газеты от этого намного не поднимется, люди читающие Ваши очерки тоже не глупые.
Вот мое мнение, хотя действительно проблем в здравоохранении к сожалению еще много.

Гость
«Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера




Отправлено: 23.11.17 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера




Отправлено: 23.11.17 - 15:07
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, 112, Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 6
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх