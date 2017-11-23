сергей Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК... #25







Отправлено: - 14:42 Я сам неоднократно обращался за медицинской помощью в онкодиспансер, когда еще не было новой поликлиники и люди ютились в узких коридорах, и есть с чем сравнивать сегодня. Поэтому даже не в защиту сотрудников диспансера и тем более не руководства диспансером, все таки хотелось бы на мой взгляд объективно прокомментировать сложившуюся ситуацию и автора статьи:

1. Поликлиника начинает работать с 8 часов, какая необходимость приезжать за 3-4 часа до открытия.

2. Поликлиника как и многие другие объекты массового скопления людей относятся к категории объектов уязвимых в террористическом отношении, и если открыть двери учреждения как просят некоторые недовольные за много часов вперед до официального начала работы, при отсутствии персонала поликлиники, нельзя сбрасывать со счетов возможность возникновения противоправных действий. Тогда кто будет отвечать? и кто будет виноват?

3. Фотография номера 51, это ведь очередь не к специалисту, а в регистратуру, при наличии 3-х регистраторов, вопрос очереди не актуален, так как уже через 20-30 минут очереди уже нет. Люди расходятся по врачам.

4. Дефицит врачебных кадров это проблема республиканского масштаба, а не только онкологии.

Совет журналистам - не надо очернять то чего на самом деле нет. Рейтинг Вашей газеты от этого намного не поднимется, люди читающие Ваши очерки тоже не глупые.

Вот мое мнение, хотя действительно проблем в здравоохранении к сожалению еще много.