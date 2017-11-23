гость Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием... #2







Отправлено: - 12:53 вот и товарисчи из акимата алтынсаринского района ведут себя вызывающе, кривые назначения прошлого акима оказывается подгонялись под назначение нового его родственника, получается налицо попытка НАСЛЕДОВАНИЯ власти в отдельно взятом районе отдельно взятыми чиновниками, но нац. бюро не спит, тесты кандидат не сДАЛ, теперь остался без работы по сути, а назначили опытного и порядочного человека ранее тянувшего лямку в более престижном районе (хотя как посмотреть конечно, важен так сказать ракурс)

тот факт что никто из балбесов тест не сДАЛ заставляет задуматься об эффективной работе мыслящих людей и оттиранию балбесов от кормушки, пусть сеют хлеб и разводят животных, а галстуки будут носить нормальные подготовленные на юге люди