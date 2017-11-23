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§ NG.kz
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновником аварии на улице Карбышева в Костанае, в результате которой вечером 21 октября столкнулись полицейский УАЗ, ВАЗ 21093 и «мазда», пытались сделать 25-летнего водителя «девятки» Бахтияра НУРМАГАНБЕТОВА.
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Народный контроль
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!Правильно,требуй запись с полицейского видеожетона. Если не предоставят, то это сокрытие преступления! Ответчик тут ДВД области!

гость
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и товарисчи из акимата алтынсаринского района ведут себя вызывающе, кривые назначения прошлого акима оказывается подгонялись под назначение нового его родственника, получается налицо попытка НАСЛЕДОВАНИЯ власти в отдельно взятом районе отдельно взятыми чиновниками, но нац. бюро не спит, тесты кандидат не сДАЛ, теперь остался без работы по сути, а назначили опытного и порядочного человека ранее тянувшего лямку в более престижном районе (хотя как посмотреть конечно, важен так сказать ракурс)
тот факт что никто из балбесов тест не сДАЛ заставляет задуматься об эффективной работе мыслящих людей и оттиранию балбесов от кормушки, пусть сеют хлеб и разводят животных, а галстуки будут носить нормальные подготовленные на юге люди

тавтолог разговроного жанра
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типичная ситуация, но как странно - нетипичный финал.Молодец.

гость
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 12:54
Комментарий удален модератором.

Андрей
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 13:39
Комментарий удален модератором.

АВС
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 13:50
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.11.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
полицейский «бобик»

это не бобик, а "таблетка". "бобик" - газ-69.
водилу уаза вместе с со всеми коллегами, которые там занимались фальсификацией - на скамью!
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Рихард
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто знает про историю с "инфинити"? чем все закончилось? Заранее благодарю

И че
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что за полицейский который не может отвечать за свои поступки?а?Еще и мундир носит,хотел сделать виновным пострадавшего.И со слов потерпевшего и еще матерился и наезжал на него.Надо сразу включать мобильник и камеру!супер-герой...

Гость
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа




Отправлено: 23.11.17 - 15:04
Комментарий проходит проверку.

* Undead
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 23.11.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Впоследствии, когда уже приехали их коллеги, они начали со мной грубо разговаривать, материться. Сразу куда-то исчез видеорегистратор с УАЗа, осталось только крепление.

Позорники. Фу.
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