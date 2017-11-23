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≡ Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30519
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты-нуротановцы раскритиковали сложившуюся ситуацию по лабораториям, созданных в базовых вузах Казахстана в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы.
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Народный контроль
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо для выпускников ВУЗов проводить ЕГЭ! Не прошли аттестацию выпускники, лишать лицензии учебные заведения!

* 112
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на форуме тоже, такое ощЮщение, что у всех написаны дессертации и научные работы..
На самом деле, его Величество Ютьюб..
Если память хорошая, ты ученый..
И все эти умные и образованные люди, не могут себя в жизни применить..
Интересно, не знал что так бывает..
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§ КГСПС
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Источник: http://alau.kz/specialisty-s-poddelnymi-diplomami-uchili-detej-v-kostanajskoj-oblasti/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.

Прокуратурой Рудного выявлено 8 фактов трудоустройства специалистов по поддельным дипломам, передаёт alau.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области. По актам надзора руководитель отдела строительства акимата Рудного уволен с места работы и осужден по ст.385 ч.3 УК РК за незаконное использование поддельного диплома о высшем образовании. В 4-х школах города 7 преподавателей начальных классов долгие годы вели уроки труда, физкультуры, русского и английского языков, не имея специального образования.
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1952
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас докторов наук – плюнешь, доктор! Спросишь, он даже на уровне дипломной работы того, что в Советском Союзе было ответить не може
-боже мой, как можно ненавидеть людей!!!! Сама живет на всем готовом. Плодят законы, на которые даже бумагу оффисную жалко тратить. Депутат Чернышев говорил на предвыборных встречах, что разгоняние парламента с сенатом на 3 месяца позволяет полностью финансировать посевную и уборочную страду за один год. 8-) :-o :oops: :-P :-x

Х
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему удивляются депутаты? Наука в Казахстане дышит на ладан, как и образование в целом, здравоохранение, культура...Уровень всех этих магистерских и докторских диссертаций - ниже плинтуса...Спасибо "реформаторам", именами которых улицы именуют, точнее - переименовывают...

Народный контроль
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
за незаконное использование поддельного диплома о высшем образовании.

Ага, как у Мединского диссертация! :lol: :lol: :lol:

правп
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 23.11.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
профессора мединского на них не хватает

§ Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас на форуме тоже, такое ощЮщение, что у всех написаны дессертации и научные работы..
На самом деле, его Величество Ютьюб..

Одно мешает другому? или ты считаешь что те кто смотрит ютуб неимеют высшего образования? что ты этим вообще хотел сказать? :lol:
разоблачитель такой разоблачитель ;-)
Логику Гегеля, освой :-P
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§ Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Необходимо для выпускников ВУЗов проводить ЕГЭ! Не прошли аттестацию выпускники, лишать лицензии учебные заведения!

Чем не устраивают вас: гос экзамен в виде тестирования, защита дипломного проекта, а также ВОУД? :-) Не работает что ли система?
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§ Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
У нас докторов наук – плюнешь, доктор!

это не совсем так... Преподающих почти нет, а те кто сидят по акиматам, мажилисам и прочим гос. органам - разве можно брать в расчёт? :-)
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* 112
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Одно мешает другому? или ты считаешь что те кто смотрит ютуб неимеют высше

Хех..
То есть ты, сидя с детства круглосуточно в Ютьюбе, стал научным сотрудником, стал выпускать Мерседесы, ну что то типа, или придумал какую то новую технологию?
Я вот сижу тут и вижу, ты только соревнуешься сл мной в написании комментов и обзываний..
Ну вот скажи теперь, что Ютьюб тебе не помешал прочитать заумные книжки, развить логику, какие то математические способности?
Ты простой обычный комментатор, как когда то я пришел сюда в 37 лет, только ты в 24..
Только и всего..
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§ Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ага, как у Мединского диссертация!

и не только, память у народа короткая, но таблеточка для него есть
таблэтка ;-)
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§ Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марикты прежде чем против меня рот открывать подумай три раза... потому что твой лепет, это даже не лепет ребёнка который смотрит сейчас ютуб.
Ты же не в курсе как я понимаю что там есть раз несёшь такую околесецу.. у тебя проблемы с восприятием?... заблуждение?
Давай расскажу тебе немного о себе отвечая на твоё пустословие
Цитата:
112:
сидя с детства круглосуточно

когда я был ребёнком ни каких ютубов ещё не было и о интернете говорили только "в верхах" как о чём то забугорско-далёком
Цитата:
112:
Я вот сижу тут и вижу, ты только соревнуешься сл мной в написании комментов и обзываний..

я соревнуюсь? ты обзываешься? 112 ну вот что ты за ахинею несвязную несёшь?! научись более ясно выражать свои мысли
Цитата:
112:
Ну вот скажи теперь, что Ютьюб тебе не помешал прочитать заумные книжки, развить логику, какие то математические способности?

только помог! и до сих пор помогает, ты же не в курсе новых технологий образования? (в самом первом нашем "закусе" я тебе об этом сказал) но у тебя тямы не хватило притухнуть ))
Сделаю НЕПРАВИЛЬНОЕ предположение, что ты когда заходишь на ютуб, смотришь то что "в тренде" - я знаю что миллионы мух не могут ошибаться ;-)
Цитата:
112:
Ты простой обычный комментатор

Да я просто комментатор.
Цитата:
112:
я пришел сюда в 37 лет, только ты в 24..

Тут ты вообще мимо. Из твоей форумной жизни видно, что возраст не дал тебе ума :oops:

П.с. вчера тебя отпустили, плыви по трубам ;-)
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* 112
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
112


(Пользователи)
Сообщений: 7305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 15:06
Комментарий проходит проверку.
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