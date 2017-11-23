elektron Re: Когда дома на мокром месте... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 310

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:12 Так и других проблемных примеров достаточно. Питер например, ну или Московия на болотах . Есть же ршения и возможности строительства в таких местах. Или Костанаю чуждо перенимать опыт других стран? А может и проблема то совсем в другом?