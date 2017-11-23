/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда дома на мокром месте...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Когда дома на мокром месте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно застраивающийся в Костанае микрорайон Аэропорт уже подмочил репутацию и себе, и застройщикам, и властям. Весной его затапливает паводковыми водами, летом и осенью - дождевыми. А на прошлой неделе, когда мы писали статью о недоделках в новостройках, всплыла еще одна «мокрая» подробность.
Читать статью

§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и других проблемных примеров достаточно. Питер например, ну или Московия на болотах ;-). Есть же ршения и возможности строительства в таких местах. Или Костанаю чуждо перенимать опыт других стран? А может и проблема то совсем в другом? 8-)
Профайл

§ Сергей_я
Re: Когда дома на мокром месте...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть же ршения и возможности строительства в таких местах

они наверно дорого стоят :-) или/и с этого в карман наверно много не положить))
Профайл

* Victor Yang
Re: Когда дома на мокром месте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть же ршения и возможности строительства в таких местах. Или Костанаю чуждо перенимать опыт других стран?

Есть, конечно. А проблема, как обычно, - в деньгах. Если отдельно отвод грунтовых вод делать - вряд ли можно уложиться в 140 тыс/кв.м.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, Сергей Миролюбов, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 4
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх