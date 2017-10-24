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≡ В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с названием Тауелсиздик		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с названием Тауелсиздик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На собрании будут обсуждать вопрос о смене названий улиц: Вокзальной на Бейбитшилик, Кооперативной на Женис, Тупиковой на Самал, Дома Нефтебазы на Бакыт, Поселковой на Достык, Комбинатовской на Бирлик, Школьной на Болашак, Казахской на Тауелсиздик.
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§ Горожанин_kst
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.10.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:

Слышь, ты, "температурящий", я родился на улице Озёрная в с.Тарановское, и эта тема сейчас меня непосредственно коснулась!
Ехать туда? А смысл?! Этот цирк ангажирован, тут даже не заикайтесь об обратном. Решение уже срежессировано, его исход вряд ли в руках самого населения посёлка. Там скорее поставили перед фактом "Надо, Федя, Надо!"(с).
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§ Мишаня
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 26.10.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самат:
у нас народ намного отстал от нашего братского Русского народа, они давно всякие улицы Джержинских, Калининых переименовали, даже памятники по сносили

Самат, ты точно про русский народ? Ты в России то когда был? Или для тебя братский русский народ в Украине, Литве, Латвии и Эстонии? Ну-ну, жги дальше! У нас в Екатеринбурге НИ ОДНОЙ улицы, названной в честь большевиков не переименовали. И, если убирают чей памятник, то переносят. Переносят, Самат, ПЕРЕНОСЯТ!
Ты, конечно, хозяин страна, я не осуждаю твоих соплеменников выжечь ненавистные названия. Но, кивая на братский народ, не надо заговариваться
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§ Мишаня
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 26.10.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бакен:
Надо менят все улицы который некасается в Костанаю

Все правильно сказал, и вернуть историческое название для города - Николаевск. Будет паритет!
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осведомленный
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 26.10.17 - 10:46
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 26.10.17 - 10:53
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 26.10.17 - 10:56
Комментарий удален модератором.

Сергей
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 26.10.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и есть.
На доделку моста, асфальтирование действительно нуждающихся в этом улиц и прочих необходимых мер у них денег нет. А для без основательного переименования, покупку "рабочих" внедорожников, выпуска "пустых" учебников и прочей хераборы, всегда найдется.

Интеллектуал
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 26.10.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом, в период красногвардейской атаки на капитал преобладала тенденция экспроприации эксплуа­таторов, целенаправленного наступления на частную собственность — она подлежала тотальному уничтоже­нию. Возник «военно-коммунистический» режим, положивший в основу развития народного хозяйства распределительный принцип. Наивные, вульгарные представления о социализме, размытые понятия о труде как первооснове общественного богатства, овладели широкими народными массами. Надеясь на светлое будущее, ценой больших потерь и сомнений трудящиеся Казахстана пытались сделать, предпринять что-то новое. 11а том этапе «революции» новая власть, утвердившаяся стихийно, форсировала события, торопила процесс самоутверждения. Как универсальный метод строительства нового мира победила политика насилия, психология «экспроприации эксплуататоров».

Было очевидно, что Россия не имела предпосылок социализма. Не оправдался и расчет на мировую революцию. В этих условиях советская политическая система предпринимала отчаянные усилия с целью максимальной мобилизации всех внутренних ресурсов, сне рхконцентрации сил и власти. Утвердилось искаженное представление о возможности строительства социализма через диктатуру пролетариата, революционное насилие, новый тип государства.



Это цитаты из современного учебника по истории. Тема - установление советской власти в Казахстане. Народ освободился от гнета и насилия, теперь хочет про все это забыть) Так что ничего удивительного

Самат
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 30.10.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И, если убирают чей памятник, то переносят. Переносят, Самат, ПЕРЕНОСЯТ!

так они переносят памятники своим героям, а эти не были нашими героями, они принесли голодомор гибель 50% нашего населения репрессии.

Гульден
Re: В поселке Тобол и селе Тарановское тоже появятся улицы с...




Отправлено: 23.11.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что это отличная идея!!! уже 20 с лишним лет как мы независимая страна, и давно надо было поменять названия улиц.
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