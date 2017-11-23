Димон Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК... #16







Отправлено: - 11:06 да там 50% тех кто толпится в поликлиниках можно на входе к врачу отсеять, посадить фельдшеров, сразу, отсеять с детства уже лет 70 болеющих гипертонией, падагрой, стариков которым в советское время изьездили все курорты ссср по 100 раз а теперь просто нужно пообщаться, потом справочников которым нужны справки, неизлечимых с хроническими заболеваниями (кроме стадии обострения) и я вам гарантирую врачи от безделья будут, целыми днями читать медицинскую литературу, а некоторые даже начнут подумывать а не написать ли диссертацию?