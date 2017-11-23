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≡ «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК прислал «НГ» ответ на запрос об очередях и других проблемах, которые озвучили пациенты онкодиспансера. В нем сообщили: «Пациенты получают весь спектр современных диагностических и лечебных услуг по онкологической патологии».
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632
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
По хорошему, нашему государству нужно перенять опыт Сингапура, где зарплата гос.служащего равняется коэффициенту проделанной работы. Думаю за пол годика эти товарищи быстро бы в бомжей превратились бы.

через пол года они бы превратились в миллионеров, только хватит ли наших налогов? не превратимся ли мы в бомжей?

Димон
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да там 50% тех кто толпится в поликлиниках можно на входе к врачу отсеять, посадить фельдшеров, сразу, отсеять с детства уже лет 70 болеющих гипертонией, падагрой, стариков которым в советское время изьездили все курорты ссср по 100 раз а теперь просто нужно пообщаться, потом справочников которым нужны справки, неизлечимых с хроническими заболеваниями (кроме стадии обострения) и я вам гарантирую врачи от безделья будут, целыми днями читать медицинскую литературу, а некоторые даже начнут подумывать а не написать ли диссертацию?

§ Anna Болейн
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 23.11.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Cовет:
Вопросы не к гл. врачу должны быть.

к нему самому эти вопросы . Если он как хозяйственник в своем учреждении не справляется с организационными вопросами тогда возникает вопрос: А на своем месте он работает и получает зарплату? .
Это проблема и очень большая для людей . Да неужели нет людей в министерствах ,кто может не отписками строчить ,а реально решить проблему .
Профайл

таня в.
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при бывшем гл. враче всё тоже самое было,проблем куча,а сейчас гл.врача сменили и понеслось...журналисты,статьи,взялись за онкологию!в какую больницу,поликлинику не прийди,всё тоже самое,и очереди и скандалы и проблемы!одним словом заказуха! НГ,а вы проведите рейд по другим мед. учереждениям и посмотрите, что там творится и дайте знать!

я
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В других поликлиниках нет таких проблем, или не так остры. Я же хожу в разные (МАМУ ВОЖУ)и именно здесь так мучаюсь. Бардак. И никакая я не заказная!

Lex
Re: «Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК...




Отправлено: 23.11.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
632:
через пол года они бы превратились в миллионеров, только хватит ли наших налогов? не превратимся ли мы в бомжей?

Не превратимся. С их стремлением работать- нам этого не засветит. Даже из под палки с них толку не много будет.
К тому же, коэффициент исчисляется параллельно с среднестатистической зарплатой аналогичной должностью в частной структуре. Прямая взаимосвязь.

Гость
«Жалоб на очереди не было...» - в Минздраве РК прокомментировали проблемы Костанайского онкодиспансера




Отправлено: 23.11.17 - 12:33
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