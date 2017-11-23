Цитата: Гостья:

Я не знала, что это очень сложно

а это пунктик, и очень даже серьезный для женского полу, каво не спросишь, каждая считает себя мастером парковки

хотя стоит признать, в сравнении с алматинками и шымкентскими бомбилами , я слон в посудной лавке