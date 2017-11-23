сайлау курманов Re: Плохой сервис в Ао Казпочта #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2376

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:38 как то хотел оплатить пенсионные , сотрудница на отрез заявила чтобы принес ксивы на всех сотрудников в оригинале , предъявляю квиток прежних оплат где черным по белому есть все данные своих сотрудников , все равно не берет. Тогда вышел на улицу , звонком предупредил свою работницу чтобы та отругала сотрудницу почты якобы от лица их руководства. Захожу обратно требую номер областного руководства, демонстративно набираю на телефоне и предъявляю заведующей сия заведения , та сперва пыталась что то сказать , потом побледнела и молча схватила мои бумаги и быстро провела платежку , я рассчитался и откланявшись ретировался.