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§ NG.kz
«Обеспечить исполнение и прекратить»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так бывает. По крайней мере, такую позицию на заседании апелляционной коллегии 21 ноября озвучил представитель акимата Костанайского района, а именно сотрудник отдела строительства Канат БЕКБЕРГЕНОВ. Отдел является заказчиком строительства по государственной программе «Нурлы жер» 4 трехэтажных домов в микрорайоне Северный села Заречное.
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§ Сергей_я
Re: «Обеспечить исполнение и прекратить»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять этот Енбек...
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