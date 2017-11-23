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§ NG.kz
Ячейка общества - в кризисе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 ноября на заседании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Костанайской области обнародовали тревожную статистику. За 9 месяцев 2017 года в нашем регионе на каждые две вновь созданные семьи приходится одна разрушенная.
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правп
Re: Ячейка общества - в кризисе




Отправлено: 23.11.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде жундубаев сам в разводе

§ Сергей_я
Re: Ячейка общества - в кризисе
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не хочу с ребенком ходить по съемным квартирам, - добавил Николай.

Вот и основная причина. У молодежи просто нет минимума для создания семьи. Элементарно нет своего угла.
Цитата:
предложил увеличить пошлину с инициаторов расторжения брака.

Сразу видно какие политики сидят там у нас. Ни ума, ни фантазии.
Цитата:
в которых причинами развода в большинстве случаев указаны: не сошлись характерами, отсутствие взаимопонимания, утрачено чувство взаимного уважения.

А то вам так семья и сказала, муж пьет, денег нет, жилья нет. Указывают обычно что-то подобное, как выше в цитате, но это врятли отображает истинные проблемы молодой семьи.
Цитата:
Асыл Садвакасов работает участковым инспектором полиции, поэтому его семья живет в служебной двухкомнатной квартире.

Вот и ответ, хочешь хорошо жить в этой стране иди или во власть или в силу. Там всегда можно найти (не путать с честно заработать) настоящие деньги, которых хватает на 4 детей и на все остальное тоже.
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Хохол
Re: Ячейка общества - в кризисе




Отправлено: 23.11.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Элементарно нет своего угла.
Цитата:


ты снимаешь. нет машины. какие планы?

§ сайлау курманов
Re: Ячейка общества - в кризисе
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2376
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все что тут говорят о причинах разводов - пустой треп , основа любого жития , это работа, тогда будет и жилье и все остальное. Кто то сказал- сперва экономика , политика потом, хотя на деле получается другая картина. По указанной причине уехали из страны работящие и грамотные граждане, а пришли малообразованные , тому пример наш рудненский цементный завод уже который год никак не сдвинут с мертвой точки , говорят специалистов нема.
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* Victor Yang
Re: Ячейка общества - в кризисе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9799
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Шатунно-поршневая группа??!!! Это, типа, друг без друга ничего не могут? :lol: :lol: :lol: Оригинально!
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Хохол
Re: Ячейка общества - в кризисе




Отправлено: 23.11.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
цементный завод уже который год никак не сдвинут с мертвой точки , говорят специалистов нема.

Сам почему на работу не выходишь? Смотрю дома сидишь, прохлаждаешься, советы как жить всем даешь. (((((((

§ Anna Болейн
Re: Ячейка общества - в кризисе
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 23.11.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показывать "Модель семьи" молодежи нужно начинать собственным примером . И участившиеся разводы это конечно коственно вина родителей . Значит взрослые нетерпимы к друг другу, не уступают друг другу в споре и выносят ссор из избы. Материальные проблемы также провоцируют скандалы . Тещи ,свахи тоже свое дело знают . Еще хуже когда живут с родителями молодая семья . Мы их воспринимаем как детей и делаем за них работу и не делаем их самостоятельными . Лекциями не поможешь . Тут должно все работать в развитии этой темы . Телевидение ,газеты ,соц.сети. Своего рода идеология семьи через фильмы , соц.ролики ,книги .
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§ Сергей_я
Re: Ячейка общества - в кризисе
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.11.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
ты снимаешь. нет машины. какие планы?

Копить. Или валить отседава. Но пока не до этого с грудным ребенком. Но постараюсь приложить все усилия, что б ему не пришлось учить язык, в котором меняют буквы по желанию каких-то недальновидных людей.
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Гость
Ячейка общества - в кризисе




Отправлено: 23.11.17 - 12:29
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