Цитата: Не хочу с ребенком ходить по съемным квартирам, - добавил Николай.

Вот и основная причина. У молодежи просто нет минимума для создания семьи. Элементарно нет своего угла.

Цитата: предложил увеличить пошлину с инициаторов расторжения брака.

Сразу видно какие политики сидят там у нас. Ни ума, ни фантазии.

Цитата: в которых причинами развода в большинстве случаев указаны: не сошлись характерами, отсутствие взаимопонимания, утрачено чувство взаимного уважения.

А то вам так семья и сказала, муж пьет, денег нет, жилья нет. Указывают обычно что-то подобное, как выше в цитате, но это врятли отображает истинные проблемы молодой семьи.

Цитата: Асыл Садвакасов работает участковым инспектором полиции, поэтому его семья живет в служебной двухкомнатной квартире.

Вот и ответ, хочешь хорошо жить в этой стране иди или во власть или в силу. Там всегда можно найти (не путать с честно заработать) настоящие деньги, которых хватает на 4 детей и на все остальное тоже.