/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Плохой сервис в Ао Казпочта		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Плохой сервис в Ао Казпочта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день, зашел в казпочту центральную, не работает система выдачи талонов у них, очередь порядка 30 человек почти недвижется, очень медленно идет обслуживание клиентов, сотрудники ходят расслабленые. Простоял порядка часа и ушел так и не дождался.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9795
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудники ходят расслабленые

А как они должны напрягаться? Советую зайти в какое-нибудь маленькое отделение в субботу. Это где один сотрудник и одна очередь - и за ком.услуги оплатить (преимущественно пенсионеры), и посылку получить.
Профайл

Гость
Плохой сервис в Ао Казпочта




Отправлено: 23.11.17 - 09:26
Комментарий проходит проверку.

* сайлау курманов
Re: Плохой сервис в Ао Казпочта
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то хотел оплатить пенсионные , сотрудница на отрез заявила чтобы принес ксивы на всех сотрудников в оригинале , предъявляю квиток прежних оплат где черным по белому есть все данные своих сотрудников , все равно не берет. Тогда вышел на улицу , звонком предупредил свою работницу чтобы та отругала сотрудницу почты якобы от лица их руководства. Захожу обратно требую номер областного руководства, демонстративно набираю на телефоне и предъявляю заведующей сия заведения , та сперва пыталась что то сказать , потом побледнела и молча схватила мои бумаги и быстро провела платежку , я рассчитался и откланявшись ретировался.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 234
Пользователей: 2
Всего: 236

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх