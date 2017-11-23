Цитата: kbkz1980:

Капец 112 одиночество накрыло.

Завтра форум если закроют,

Говорить начнёт он сам с собой



Даже и не знаю что лучше как саундтрек-то подойдёт

То ли "одиночество - сволочь, одиночество - сука", то ли "крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна, сильная женщина плачет у окна"



А в целом, знаете, давайте закончим с шутками да подколами



У меня, признаться, нехорошее такое от всего этого ощущение - как будто то ли ребёнка обидел, то ли убогого обругал.

Неловкость сплошная.