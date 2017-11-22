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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
тяга к прекрасному и здоровому.... тока тут,в деревеньке,здоровый воздух разнотравья,грибов-
у меня этого валом , могу экспорт к вам организовать
;-) Вот уже после 40 дней готовы "млечники " , вчера опробывал - вполне :-P , я из три ведра из - под шашлыка посолил . :-o Опять печально глядел на " Егермейстер " , на кассе 0,5 -999 руб. ;-) Кстати , ты тот 07 которого я знаю ? 8-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12680
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще :
сибирь против казахов.

Сибирь - победит,Алекс, ты как прогноз?... :lol:
Лилли болеет за Казахов?... :lol: :oops:
Профайл

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Опять печально глядел на " Егермейстер " , на кассе 0,5 -999 руб

почти тыща рябчиков... унгефер 13 евриков... приемлимый прайс:дороже чем у бундасов,но дешевле чем у мучачей на коста дель соль... мой совет:бери-не бзди... всегда сгодитца... :-) Цитата:
Вайпер .:
ты тот 07 которого я знаю ? 8-)

тот я,тот... из красноармейского зиндана... :lol:

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6=4
пошел бухать.
нет счастьяв жизни.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12680
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того,чтобы машины - не проваливались
в ямы,после строительства водопроводов,

канализаций - нужно для утрамбовки земли
использовать такой аппарат... :lol: :-o :oops:
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
тот я,тот.
Не похож на того
8-) , настоящий знал , что я не пъю :-o . Что скажешь , про авиационный инжбат ?

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
унгефер 13 евриков
У нас 14,39 ойро , не знаю как ты считал .
;-)

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
У нас 14,39 ойро , не знаю как ты считал

Что то дороговато :-o Хотя оно и понятно, для людей, как ни как ;-)
У нас вроде 7-8 евриков стоит, хотя утверждать не буду. Давно не брал :lol:
Профайл

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что то дороговато :-o

чё дорогОва то?.. у нас 9,99... к ним, пока до прилавка доедет,нацеппяет на себя (как сука блох) таможенные сборы,акцизные налоги,транспортные расходы.ндс,навар... и вот те,пожалуйте прайс для потребителя...

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 02:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 08:53
Комментарий проходит проверку.
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Страница 596 из 596«1...594595596
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