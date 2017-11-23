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§ NG.kz
Путаница с тарифами связистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно я решил оплатить счета за квартиру, куда входит счет и за услуги АО «Казахтелеком». Меня насторожила сумма, которая была выше, чем обычно, на 700 тенге.
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§ Аноним
Re: Путаница с тарифами связистов
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 23.11.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая же ситуация. Жду пересчета.
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