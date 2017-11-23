NG.kz Путаница с тарифами связистов



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30507

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:01 Недавно я решил оплатить счета за квартиру, куда входит счет и за услуги АО «Казахтелеком». Меня насторожила сумма, которая была выше, чем обычно, на 700 тенге.

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