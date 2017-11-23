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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врача, врача! у нас мессия :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.11.17 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Капец 112 одиночество накрыло.
Завтра форум если закроют,
Говорить начнёт он сам с собой


Даже и не знаю что лучше как саундтрек-то подойдёт
То ли "одиночество - сволочь, одиночество - сука", то ли "крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна, сильная женщина плачет у окна"

А в целом, знаете, давайте закончим с шутками да подколами

У меня, признаться, нехорошее такое от всего этого ощущение - как будто то ли ребёнка обидел, то ли убогого обругал.
Неловкость сплошная.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3377
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.17 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А в целом, знаете, давайте закончим с шутками да подколами


Любезный,жись активная настолько,чё не до этого уже.
Да и сценарий и персонажа тот же.
Зайдёшь на форум,а на манеже хлоун тот же :lol:
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.11.17 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Зайдёшь на форум,а на манеже хлоун тот же


Ну я попытался выше эмоцию передать, видимо не получилось(

Ощущение, что идёшь по улице, к тебе подходит городской дурачок, говорит что-то бессвязное, шамкает, сам смеётся.
Ну а ты вместо того, чтобы аккуратно обойти и идти себе дальше, начинаешь над ним прикалываться.
Тут многие умеют весьма зажигательно и остро пошутить, я и сам такой.

Смешно и весело? Да, но у веселья какой-то странный привкус.
Сумбурно объяснил, ну да как смог.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Сумбурно объяснил, ну да как смог

Да нет нормально объяснил и не твоя вина, что ветка такой оборот взяла.Цитата:
kbkz1980:

Зайдёшь на форум, а на манеже хлоун тот же


Ну а чего плохого то. Без него Флуда не будет, как и 1-ый или 2-ой в небытие уйдёт
Могу конечно ошибаться.

Может действительно хорош стебаться?

Можно же просто флудить, или ?
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 02:35
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 02:40
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 02:43
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 569 из 569«1...567568569
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