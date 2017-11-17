И ещё порция новостей из СМИ:



Взгляд со стороны:



Много апострофов — это единственная проблема?

Цитата: Нет. Любая подобная реформа системы письменности содержит несколько опасностей. И вот две основные:



- Разрыв поколений. Крайне тяжело научить новому поколения, которые привыкли к старому. Многим людям старшего возраста будет трудно привыкнуть к латинице.



- Доступ к знаниям. За время использования кириллицы Казахстан накопил множество знаний, зафиксированных именно в этой графике. Со временем людям станет сложно обращаться к этому наследию.



Т.е. помните, что мы говорили о плюсах? Модно, современно ... ээээ, ну и все. Вот даже сам Назарбаев говорит, что главная цель — модернизация и развитие казахского языка, культуры и экономики. Назарбаев отмечает, что в современном мире государству с латинским алфавитом будет проще. А кто проверял, что проще? А когда это будет проще, лет через 100? А как вам уже текущие минусы? Ну и промолчим о явно заниженной и так огромной сумме затрат на все это "будет проще".



https://masterok.livejournal.com/4036555.html



Да что тут предлагать?! Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет... взять да и перейти!



"Даже национал-патриоты не хотели апострофов"



Цитата: "Была создана неплохая рабочая группа, которая рассмотрела различные варианты алфавита. Мы уже выходили на формулирование правил, выделения того, что важнее всего, – рассказал Айдос Сарым. – И в этот момент поступил звонок: что-то рабочая группа очень долго заседает. И ещё была задача от власти: чтобы не было крючочков, чёрточек. У некоторых филологов это вызывало отторжение, некоторый саботаж уже, возможно, был. И тогда поступила другая команда: сформировать другую рабочую группу в Астане. Чтобы она на парламентских слушаниях предложила свой вариант. Так появилась версия с диграфами. Её не приняли. И произошла ещё более плохая вещь. Видимо, власть решила: что, мол, эти гуманитарии сидят, что-то спорят, надо самим собраться и решить. Так родился алфавит!.



https://informburo.kz/stati/apostrofy-ili-digrafy-diskussiya-o-latinice-prodolzhaetsya.html



Статья интересная, рекомендую к прочтению полностью.

А в Актюбинске умело и сильно аргументируют, главное - очень уверенно: укрепит, повысит, а так же поднимет.



Цитата:

– У казахских слов на кириллице и латинице много схожего, ведь они произошли от одного типа графического письма. Население также пугают тем, что мы не сможем перевести наше культурное наследие на латиницу. К тому же, если имеющиеся в казахском языке звуки обозначить графическими знаками латиницы, то язык будет легче изучать. Переход казахского алфавита на латиницу укрепит позиции языка, языковую аутентичность, конкурентоспособность и безопасность информационного пространства, – отметил руководитель депутатской фракции, первый заместитель районного филиала Самат Сатылганов.



– Языковая реформа усилит развитие страны в сфере коммуникаций, технологического развития, науки. Мы не должны забывать, что латиница широко распространена во многих развитых странах мира. Китай – страна с богатой историей и культурным наследием, также хотела бы перейти на латиницу. Но графические особенности языка не позволяют ей такой переход. В Японии латиницу используют для научных работ и как средство передачи информации, – считает в свою очередь член фракции, директор Нарынколского лесного хозяйства Нурбол Алиев.



https://liter.kz/ru/articles/show/39523-pravilnyi_vybor



А вот моё любимое - не надо обсуждать, выполнять надо.



Цитата: – Сегодня дискуссии вращаются не вокруг вопроса перехода или отказа от латиницы, а вокруг вариантов нового казахского алфавита.



И ещё про наше светлое будущее:



Цитата: Она поделилась впечатлениями от посещения Илийского педагогического университета в Китае, где есть специальность «казахский язык». Там пятиэтажное здание заполнено книгами. Среди них есть издания на кириллице, но студенты, владеющие арабской графикой, читать их не могут. Поэтому латинская графика может выступить в роли объединяющей, стать основой для прочтения книг на других языках.



https://liter.kz/ru/articles/show/39524-bezuslovnaya_podderzhka



Граждане.

Латинская графика не объединит и не станет основой для прочтения, а просто добавит ещё один культурный слой.

Кто-то сможет читать на кириллице и латинице, кто-то только на арабской графике, кто-то только на латинице.