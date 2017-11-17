Много апострофов — это единственная проблема? Цитата:
Нет. Любая подобная реформа системы письменности содержит несколько опасностей. И вот две основные:
- Разрыв поколений. Крайне тяжело научить новому поколения, которые привыкли к старому. Многим людям старшего возраста будет трудно привыкнуть к латинице.
- Доступ к знаниям. За время использования кириллицы Казахстан накопил множество знаний, зафиксированных именно в этой графике. Со временем людям станет сложно обращаться к этому наследию.
Т.е. помните, что мы говорили о плюсах? Модно, современно ... ээээ, ну и все. Вот даже сам Назарбаев говорит, что главная цель — модернизация и развитие казахского языка, культуры и экономики. Назарбаев отмечает, что в современном мире государству с латинским алфавитом будет проще. А кто проверял, что проще? А когда это будет проще, лет через 100? А как вам уже текущие минусы? Ну и промолчим о явно заниженной и так огромной сумме затрат на все это "будет проще".
Да что тут предлагать?! Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет... взять да и перейти!
"Даже национал-патриоты не хотели апострофов"
Цитата:
"Была создана неплохая рабочая группа, которая рассмотрела различные варианты алфавита. Мы уже выходили на формулирование правил, выделения того, что важнее всего, – рассказал Айдос Сарым. – И в этот момент поступил звонок: что-то рабочая группа очень долго заседает. И ещё была задача от власти: чтобы не было крючочков, чёрточек. У некоторых филологов это вызывало отторжение, некоторый саботаж уже, возможно, был. И тогда поступила другая команда: сформировать другую рабочую группу в Астане. Чтобы она на парламентских слушаниях предложила свой вариант. Так появилась версия с диграфами. Её не приняли. И произошла ещё более плохая вещь. Видимо, власть решила: что, мол, эти гуманитарии сидят, что-то спорят, надо самим собраться и решить. Так родился алфавит!.
Статья интересная, рекомендую к прочтению полностью. А в Актюбинске умело и сильно аргументируют, главное - очень уверенно: укрепит, повысит, а так же поднимет.
Цитата:
– У казахских слов на кириллице и латинице много схожего, ведь они произошли от одного типа графического письма. Население также пугают тем, что мы не сможем перевести наше культурное наследие на латиницу. К тому же, если имеющиеся в казахском языке звуки обозначить графическими знаками латиницы, то язык будет легче изучать. Переход казахского алфавита на латиницу укрепит позиции языка, языковую аутентичность, конкурентоспособность и безопасность информационного пространства, – отметил руководитель депутатской фракции, первый заместитель районного филиала Самат Сатылганов.
– Языковая реформа усилит развитие страны в сфере коммуникаций, технологического развития, науки. Мы не должны забывать, что латиница широко распространена во многих развитых странах мира. Китай – страна с богатой историей и культурным наследием, также хотела бы перейти на латиницу. Но графические особенности языка не позволяют ей такой переход. В Японии латиницу используют для научных работ и как средство передачи информации, – считает в свою очередь член фракции, директор Нарынколского лесного хозяйства Нурбол Алиев.
А вот моё любимое - не надо обсуждать, выполнять надо.
Цитата:
– Сегодня дискуссии вращаются не вокруг вопроса перехода или отказа от латиницы, а вокруг вариантов нового казахского алфавита.
И ещё про наше светлое будущее:
Цитата:
Она поделилась впечатлениями от посещения Илийского педагогического университета в Китае, где есть специальность «казахский язык». Там пятиэтажное здание заполнено книгами. Среди них есть издания на кириллице, но студенты, владеющие арабской графикой, читать их не могут. Поэтому латинская графика может выступить в роли объединяющей, стать основой для прочтения книг на других языках.
Граждане. Латинская графика не объединит и не станет основой для прочтения, а просто добавит ещё один культурный слой. Кто-то сможет читать на кириллице и латинице, кто-то только на арабской графике, кто-то только на латинице.
Китай – страна с богатой историей и культурным наследием, также хотела бы перейти на латиницу.
Вот, например, не только перемога, но ещё и мировое открытие: китайцы, оказывается, сильно хотят.
Цитата:
Но графические особенности языка не позволяют ей такой переход.
А тут внезапная зрада: не хотят. Но и в этой зраде внезапное открытие: оказывается, письменность = язык. А пацаны-то не в курсе!
Цитата:
В Японии латиницу используют для научных работ и как средство передачи информации
Я открою страшный секрет: даже в российском Мордоре латиницу используют для передачи информации (как будто ею в принципе можно делать что-то другое %) и для научных работ (например, когда аннотацию на английском пишут).
Цитата:
Среди них есть издания на кириллице, но студенты, владеющие арабской графикой, читать их не могут. Поэтому латинская графика может
Не может, блин. Потому что совершенно очевидно: если уж они умеют читать только арабскую вязь, то книжку на латинице тоже не прочтут.
Цитата:
Валентин Латинская графика не объединит и не станет основой для прочтения, а просто добавит ещё один культурный слой.
Да атас вообще. Нельзя ж за совсем конченых дебилов-то народ держать :(
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан снял фильм о переходе казахского алфавита на латиницу.
Цитата:
Фильм "Латиница: знаки исторической судьбы" начинается с рассказа о двух железнодорожных станциях в степях Сарыарки: одна называется Дария, другая – Ақадыр. Более 80 лет на их фронтонах присутствуют их казахские названия, выполненные на латинице.
"Каким-то чудесным образом названия сохранились, пережив прежние жестокие эпохи. Не это ли знаки исторической судьбы?" – говорит голос за кадром.
В фильме использованы интервью спикера сената Касым-Жомарта Токаева, разработчика казахской латиницы Ердена Кажыбека, представителей интеллигенции Азербайджана, который перешёл на латиницу в 2001 году. В документальной ленте приведены исторические факты, описана польза перехода на латинскую письменность.
Автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков считает, что переход на латиницу - это шанс проверить себя в решении острых вопросов, которые интересуют всех, и прийти к согласию.
- Есть люди, которые разрабатывают свои варианты латинской графики. Они остались за кадром принятия решения….Будет народная латиница, без апострофов, но с диграфами. Потом её поддерживают, де-юре у нас одна будет латиница, а де-факто другая. Народная латиница найдет свою нишу. И все будут довольны, - прогнозирует судьбу официальной латиницы г-н Тасибеков.
Востоковед-публицист и политолог Дастан Кадыржанов отметил, что мы давно живем в среде двух график - латиницы и кириллицы.
- Они сосуществуют без проблем, - заметил он, - Например, мы получаем сообщения от МЧС.
По его словам, принятие нового алфавита - это один из базисов модернизации, которую проводит власть. Но, по его мнению, были достигнуты противоположные цели.
- В целом население расколото из-за этой версии латиницы с апострофами. Социальный эффект просто разрушительный….Решение принято не просветительским образом. Это решение противоречит целям и задачам, и приводит к социальным проблемам, - считает г-н Кадыржанов.
Ну вот. Я не понимаю - зачем нужны били эти скАчки указом, утверждающим алфавит?
Цитата:
Окончательный вариант алфавита на латинице может быть представлен общественности через полтора года. Такое мнение озвучил один из разработчиков казахского алфавита на латинской графике, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом директор Республиканского центра развития языков Ербол Тлешов сообщил в Астане во время заседания Клуба главных редакторов. Он напомнил, что создаются четыре специальные рабочие группы, которые будут работать над правилами орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинице, методикой обучения, изучения и их постепенного внедрения в образовательную систему. "День, число я не могу назвать. Но, примерно, работа орфографической, методической, экспертно-технической групп у нас запланирована на год. Но мы намечаем, что работа (по орфографии и орфоэпии) займет полгода, будет у нас уже какая-то картинка по орфографии, потом еще будет апробация. Потом через год или полтора будет окончательный вариант алфавита. Предварительный вариант алфавита будет готов к лету, а окончательный - только после апробации", - сообщил журналистам Ербол Тлешов. Он также отметил, что в состав рабочих групп вошли ученые известных вузов республики, которые тщательным образом будут работать над окончательным вариантом алфавита. По словам Ербола Тлешова, пока невозможно говорить, останутся ли апострофы как в нынешнем варианте алфавита. "Надо отметить, апострофов много, их девять. На счет апострофов многие высказываются, мы знаем о них. В рабочей комиссии у каждого ученого также существует своя позиция. Мы думали, что писать апострофы будет намного легче, чем диграфы. Нам кажется, что нужно правописание некоторых букв пересмотреть. Как это будет осуществляться? Мы не можем пока сказать, что что-то, возможно, уберем, а здесь оставим. (...) Комиссия решит", - резюмировал глава Центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов.
Эксперт: "Алфавит, который получил Казахстан, противоречит всем нормам лингвистики"
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Лингвисты критикуют алфавит в латинице, утвержденный президентом Казахстана, и считают, что 30% букв с диакритиками — много. Конечный ли это вариант? И зачем вообще Назарбаеву проект перехода на латиницу? Настоящее Время расспросило об этом обозревателя Радио Свобода Мерхата Шарипжана
Журналист и гражданский активист Ермурат Бапи, «который ранее поддерживал переход на латиницу» и считал, что «рано или поздно, но нужно на нее переходить», говорит, что не поддерживает утвержденный указом президента «алфавит с большим количеством запятых», и считает, что кампания по поддержке проходит в «форме государственной пропаганды».
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— Это особенно заметно в социальных сетях. Я чувствую, как проходит эта неумелая кампания поддержки со стороны лиц, работающих на государственной службе, в сфере идеологии. Если просмотреть социальные сети, можно заметить, какое количество противников есть у рядового человека, который проводит мониторинг. Среди них есть и специалисты по языку, проявляется не менее 90 процентов. Даже если власти и наймут сотни, тысячи троллей, противников всё равно будет намного больше, – говорит он.
Доктор политологии Мухтар Сенгирбай также заметил преобладание пропаганды со стороны государства.
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– Если эта поддержка организована в советском стиле, то ее несложно отличить. По-моему, многочисленные недовольства указом президента среди населения вызваны тем, что решение было принято в спешном порядке и без обсуждения в обществе, – говорит он.
Двойственность информации касательно латиницы в казахстанском обществе Мухтар Сенгирбай объясняет следующим образом:
– Есть категория людей, которые во время определенных кампаний демонстрируют свою приверженность властям. Среди тех, кто поддерживает официально утвержденный вариант алфавита, есть такие люди. Так как в нашем обществе нет настоящего плюрализма, то опять же прибегают к советской традиции, когда в СМИ таким людям дают много места, чтобы убедить население.
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