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§ NG.kz
Когда дома на мокром месте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно застраивающийся в Костанае микрорайон Аэропорт уже подмочил репутацию и себе, и застройщикам, и властям. Весной его затапливает паводковыми водами, летом и осенью - дождевыми. А на прошлой неделе, когда мы писали статью о недоделках в новостройках, всплыла еще одна «мокрая» подробность.
Читать статью

Вайпер .
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ещё в прошлом веке , своё авто мыл , черпая из погреба гаража ГЭК 24 , удивлён строительством . :-o

§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да просто заняться толком не кому, вот и строят "лишь бы красиво"! А о дренаже подумать сложно. Вся проблема если честно надуманная. Было бы желание...! вон Голландия вообще ниже уровня моря живёт и не жжужит :lol:
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§ Victor Yang
Re: Когда дома на мокром месте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9793
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грунтовые воды были обнаружены на глубине где-то около 4 м. Когда начали дома строить, в подвалах вдруг появилась вода.

Ай-ай-ай! В геологических отчётах обычно дают две цифры - обычный уровень и максимальный уровень грунтовых вод.
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§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может НГ репортаж сделает о том как эту проблему в Голландии решают? хотя, чего говорить то, в той же Германии тоже них--на не учатся. Тоже есть регионы, которые пусть и реже (раз в 10-15-ть лет) но затапливает.
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Гость
Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 01:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 01:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 01:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 01:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 01:43
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