elektron Re: Когда дома на мокром месте... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 306

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:47 Может НГ репортаж сделает о том как эту проблему в Голландии решают? хотя, чего говорить то, в той же Германии тоже них--на не учатся. Тоже есть регионы, которые пусть и реже (раз в 10-15-ть лет) но затапливает.